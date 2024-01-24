Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,07 azalışla 30,2335'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 30,2840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 32,9360'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 primle 38,5270'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirtirken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bir süredir enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların marttan itibaren yerini "güvercin" hamlelere bırakacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarına yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 51 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutacağı fiyatlanmaya başlandı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.