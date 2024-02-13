Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 30,7150'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 30,7210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 33,0900'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 38,8930'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin doların diğer para birimleri karşısında güçlü kalmasına destek verdiğini kaydederek bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar, mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

Bugün, yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 2 milyar 91 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.

Bugün yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.