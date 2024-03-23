Muratpaşa Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda özel sporcu Alper Öztürk, artistik kategorisinde kulplu beygir, atlama masası, halka ve barfikste 4 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca Alper Öztürk, genel tasnifte ise dünya şampiyonluk kupasını elde etti.

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Öte yandan Alper Öztürk, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, kazandığı dünya şampiyonluklarını İzmir depreminde vefat eden annesi Fatma Öztürk'e armağan ettiğini söyledi.

Kaynak: AA