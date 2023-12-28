Haber: Dinçer Karacalar

Türkiye'nin ilk ve tek hem ABD hem de Hindistan'daki Astronomi Üniversitesi'nden mezun ve DR. unvanlı Astrologu Dr. Astrolog Şenay Devi, 26 bin yıl öncesine dayanan Büyük Savaşçı Timur’un da üzerinde taşıdığı şaman Yantra’larını NTV'de yayınlanan Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programında boynuna taktığı şaman Yantra ile tanıttı.

YANTRA SİZİ ZIRH GİBİ KORUR

Doktora gitmeden nasıl reçete yazdıramazsınız doğum harita analizinizi yaptırmadan da Yantra kullanamazsınız.

Gezegen saatlerine göre hazırlanan kişilerin hayatında evrenin gücünü şaman sembolleri, sayıları ile birleştirerek kişilere mekanlara taşıyan Yantra’larıdır. Evren dört element ile yaratılmıştır. Ateş, Toprak, Su ve Hava. Şaman felsefesinde yükseklik fikri gök tanrıya yakın olma fikri ile de ilişkilidir. Bu dünyadan ve yeryüzünden üstünlük aynı zamanda insanüstü bir mekân olarak tanımlanmıştır. Bu güçlü yantra ile gizli ve açık düşmanlıkların enerjisi sizleri etkilemez ve bir zırh gibi koruyucu bir kalkan hali ile etki eder. Şaman Yantra’ları ihtiyaç duyduğunuz hemen her konuda 4 elementin gücünü şaman sayı ve sembolleri ile yaşamınıza taşıyacaktır.

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