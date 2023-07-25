Cenevre

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyarılarını sıraladı.

İnsanlara yoğun sıcaklarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, hafif giysiler giyilmesi ve bolca su içilmesini tavsiye etti.

Ghebreyesus, "Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde açık hava aktivitelerini sınırlandırın, yorucu aktivitelerden kaçının ve savunmasız sevdiklerinizi özellikle yaşlılar ile bebeklerinizi kontrol edin." ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve evcil hayvanların arabaların içerisinde bırakılmaması uyarısında da bulunan Ghebreyesus, yüksek sıcaklıkla ilgili semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

AA