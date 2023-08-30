Ankara
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki Duatepe Anıtı'nda düzenlenen törende, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Anıtkabir'e teslim edilecek Türk bayrağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen koşucu Mehmet İneci'ye verdi.
Başkan Yıldızkaya, Cumhuriyete giden yolda Sakarya Zaferi ve Büyük Taarruz'un önemini anlatarak, "Sakarya ruhunu diri tutmaya çalışıyoruz. Yeni nesillere, genç kuşaklara anlatmaya gayret gösteriyoruz. Şehitlerimize, Atatürk'e minnet duyuyoruz, onlara layık olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.
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Törenin ardından koşucular Muzaffer Ceyhan, Seyfi Karakaş, Bektaş Çakıcı, Abdullah Manap, Cemal İneci ve Mehmet İneci yola koyuldu.
Programa, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı Erdoğan Karakuş da katıldı.
AA