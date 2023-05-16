İstanbul

Dubai'nin büyüyen emtia merkezi Londra'daki emtia yatırımcısını cezbettiğine dair haberler bir emtia üssü olarak Londra'nın yerine geçip geçemeyeceğine dair sorulara kapı aralıyor.

Büyük bir enerji ticaret merkezine dönüşen Dubai uzun zamandır daha fazla emtia şirketini çekmeye çalışıyor, bankacılık altyapısına yatırım yapıyor ve borsada işlem gören vadeli işlemleri geliştiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte birçok Rus ham madde tüccarı da operasyonlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurmak için harekete geçti.

Dubai de savaşın başlamasının ardından özellikle Rus şirketlerini ve yatırımlarını çekmek için çalışıyor.

Londra çok daha büyük bir emtia varlığına sahipken, daha fazla enerji yatırımcısı İngiliz başkentinden Dubai'de eyleme geçiyor. Dubai'de büyüyen yatırım havuzu ve düşük vergiler yatırımcıları çeken önemli faktörler arasında.

Dubai'ye katkıda bulunabilecek potansiyel ticari faaliyetlerin çekilmesi için de avantajlar sağlanmaya çalışılıyor.

Bu durum Londra gibi tarihi ticari merkezlerin cazibesini kaybedip kaybetmeyeceğine dair soruları da meydana getiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle yabancı yatırımlardan yoğun bir şekilde fayda sağlayan bir ülke.

Dubai tercih edilmeye devam ediyor

Kripto milyonerler, operasyonlarını Asya'dan getiren bankalar ve varlıkları korumak isteyen zengin Ruslar Dubai'yi tercih edenler arasında. Özellikle hedge fonlar ve serbest emtia traderları Dubai'de ofis açarken Dubai bu şekilde emtia ticaretinde önde gelen bir üs olmak için iyi pozisyon aldı.

Rus üreticilerle ticaret yapan şirketler, AB, İsviçre veya ABD gibi yerlerde uygulanan kısıtlayıcı yaptırımlar olmadan burada faaliyette bulunabiliyor.

Dubai ayrıca Suudi Arabistan, Abu Dabi ve Katar da dahil dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticilerinden bazılarına olan yakınlığından da yararlanıyor.

Yine de bir emtia ticaret merkezi olarak Londra, Singapur, Cenevre ve Stamford gibi yerlerden çok daha küçük kalıyor.

Capital Economist Emtia Ekonomisti Edward Gardner, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ''Dubai'nin emtia ticaret üssü olarak Londra'nın yerini alabileceğini söyleyemem'' ifadelerini kullandı.

Dubai'nin özellikle enerji emtiaları açısından Londra'yı tamamlayıcı bir emtia ticaret üssü olabileceğini belirten Gardner, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve daha geniş bir bölgede önemli derecede ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz üretildiğine dikkati çekti.

Gardner, bölgede ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesinin ileriki bir kaç yılda artabileceği öngörüsünde bulundu

AA