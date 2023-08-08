İSTANBUL - Dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçisi gençlerin geleneksel kostümleri ve bayrakları ile katıldıkları zeytin dikim töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Tüm dünyada barışı ve sevgiyi ebedi kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında barışın ve dostluğun simgesi olan 100 zeytin ağacının toprakla buluştuğu bölgenin adı ‘’Barış Zeytinliği’’ olarak tarihe geçti” ifadesini kullandı.

“Dünya barışı sonsuza dek yaşasın”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve dünya barışı adına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 100 ülkeden katılan sanat elçileri ile birlikte 100 zeytin ağacı dikti. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı ve dünya barışı adına zeytin ağaçlarını toprakla buluşturduklarını ifade eden Başkan Akgün şunları söyledi: “100 ülkenin temsilcileri şu anda hepsi zeytin ağaçlarının başında. Hepimiz burada demokrasi adına ama özellikle barış adına 100 zeytin ağacını toprakla buluşturuyoruz. Bu festivali aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl kutlama etkinliklerinin de bir parçası olarak değerlendirmiştik. Bu nedenle bu 100 zeytin ağacı aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet etmiş olduğu bu muhteşem Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl anısına dikiliyor ve üzerine kapıdan girerken şu yazılıyor; ‘’ Barış Zeytinliği’’. Hayırlı olsun. Dünya barışı sonsuza dek yaşasın. Bir şeyi daha ifade etmem lazım. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ndeyiz ama ilk günden bugüne kadar bizim festivalin ana teması ‘’Sevgi Birbirimize Barış Hepimize’’ olarak bilinir bütün dünya tarafından. Hem demokrasi adına bu zeytinler toprakla buluşuyor hem de sevgi, barış, mutluluk adına, dünya barışı adına buluşuyor. Kutlu olsun, hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ebedi olarak kutlu olsun ve sonsuzluğa dek devam etsin.’’

“Dünya barışı için bir şey yaptığım için çok mutlu hissediyorum’’

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan 100 ülkeden Afrika ve Şili’den gelen kültür ve sanat elçileri barış adına böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

Branco Henriquez Huerta (Şili) : ‘’Benim için çok yüceltici bir his oldu. Ülke barışı için bir şey yaptığım için çok mutlu hissediyorum. Büyükçekmece’de bu etkinliğin bir parçası olmak bir genç olarak beni çok mutlu etti.’’

Kholeka Ntombela (Güney Afrika): ‘’Kendimde zaten evde böyle barış ile uğraştığım için ve aynı zamanda tarımla da uğraştığım için bunu çok barışsal ve huzursal hissediyorum. Çok mutluyum şu an.’’

HABER: METE YILMAZ