Haber: Mert Osman Erman

Taliban hükümetiyle ilişki kurmak dahi derin bir tartışma yaratıyor. Kimileri onlarla konuşmanın değişiklik getirmeye yardımcı olacağını savunurken, diğerleri Taliban'ın asla değişmeyeceğini ve konuşmanın bir anlamı olmadığını iddia ediyor.

Ve dünya, Afganistan'ın yeni yönetimiyle nasıl başa çıkılacağına karar verme konusunda mücadele ederken, kadın hakları - hatta güzellik salonları - politik savaşların ön cepheleri haline gelmiştir.

Sakina adlı güzellik uzmanı - loş ışıklı bir odada, perdeler sıkıca çekilmiş, dudak kalemleri ve parlayan göz farı paletleri yanında - neden kendi gibi kadınların bir pazarlık aracı haline geldiğini düşündüğünü düşünüyor.

"Uluslararası toplumu yönetimlerini tanımaya zorlamak için Taliban kadınlara baskı yapıyor," diyor Kabul'deki gizli yeni güzellik salonundaki konuşmasında.

İki hafta önce hükümetin tüm kadın güzellik salonlarını kapatmasının ardından yeraltına zorlandı. Bu, Afgan kadınlarının ve kızlarının hayatlarını ve özgürlüklerini sınırlayan sonu gelmez kararnamelerin en sonuncusudur.

Sakina, Taliban'a hangi yaklaşımın işe yarayacağından emin değil.

"Eğer Taliban hükümet olarak kabul edilirse, bize yönelik kısıtlamaları kaldırabilirler veya hatta daha fazla koyabilirler," diyor, bu büyük, hassas siyasi konunun belirsizlik ve kaygı ile dolu olduğu türden bir belirsizlik ve kaygı ile.

Taliban, kadın hakları gibi konuların dünyanın işi olmadığını söylüyor. "Bu tek bir konuya odaklanmak sadece bir bahane" diyor Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid.

Afganistan'ın geleceğine ilgi duyan birçok topluluk Taliban hükümetiyle konuşmak veya konuşmamak konusunda keskin bir ayrımı yaşıyor.

Bu, 15 Ağustos 2021'de ikinci kez iktidara geldiklerinde kendi ülkelerinden kaçmak zorunda kalan derinden üzgün ve hala sarsılmış Afgan diasporasını da içerir.

"Konuşma demek kolay," diyor Taliban iktidarı ele geçirdikleri an kadar Taliban'la müzakere etmeye çalışan Afgan ekibinde yer alan dört kadından biri olan Fatima Gailani.

"Eğer konuşmazsanız, o zaman ne yaparsınız?"

Son hükümetin çöküşünden bu yana, arka kanal girişimlerine katıldı.

"Başka bir savaşa ihtiyacımız yok," diyor, özellikle mevcut düzeni nihayetinde zorla devirme umudu taşıyan eski askeri komutanlar ve eski savaş ağaları da dahil olmak üzere seslere bir işaret veriyor.

Diasporadaki diğer insanlar, tecriti yoğunlaştırmak için daha fazla yaptırım ve ek seyahat yasağı talep ediyor.

"Angajmanın amacı nedir?" diye soruyor sürgündeki kadın öncülüğündeki Zan Times haber odasının editörü ve kurucusu Zahra Nader. "Kim olduklarını ve hangi tür bir toplum inşa etmek istediklerini gösterdiler."

Diyalogda yer alan diplomatlar, angajmanın tanıma olmadığını vurguluyor ve şu ana kadar pek bir şey olmadığını kabul ediyorlar.

Ancak en aşırı kararnameleri uygulayan yaşlı ultra-muhafazakar en üst lider Haibatullah Akhundzada tarafından bile yönetilen en üst düzey Taliban liderleri arasında memnuniyetsizliğin, hafif umutları canlandırdığını gösteren işaretler var.

Son zamanlarda Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ile gizli bir toplantı arasında hiç olmadık bir toplantıda alınan Taliban lideri reclusive Akhundzada ile Qatari başkenti Doha'da gerçekleşti. Tartışmalar hakkında bilgi sahibi olan diplomatlar, özellikle eğitim ve kadın hakları konusunda geniş boşluklar olduğunu belirtiyorlar, ancak yavaş da olsa bir yol bulma olasılığını da işaret ediyorlar.

Tartışmalar zorlu - ortak bir zemin bulmak zor.

"Yıllarca birbirlerine karşı savaşmış taraflar arasında güven, hatta aşağılama çok fazla," diyor Afganistan Analistleri Ağı'ndan Kate Clark. "Taliban Batı'nın hala uluslarını kirletmek istediğini düşünüyor ve Batı Taliban'ın kadın hakları politikasını ve otoriter yönetimini beğenmiyor." Bayan Clark, temel bir uyumsuzluktan bahsediyor: "Batı tanıma gibi konuları taviz olarak görebilir, ancak Taliban bunu kendi hakkı olarak görüyor, ABD süper gücünü mağlup ettikten ve ikinci kez iktidara döndükten sonra hükümeti yönetme Tanrı tarafından verilmiş bir haktır."

Dış güçler eleştiriyi, gelir toplamayı artıran yolsuzlukla mücadele gibi ilerlemeye övgü ile dengeliyor ve İslam Devleti gibi İslamcı grupların etkisinin büyüdüğüne dair endişeleri ele almak için İslam ülkelerine ve bilim adamlarına öncülük etmeyi umuyor. Taliban'ın aşırı İslam yorumlarına karşı ortak endişeleri paylaşmak için.

Ancak taktikler de sertleşiyor.

Birleşmiş Milletler bile, Taliban'ın kadınları halka açık parklardan, kadın spor salonlarından ve güzellik salonlarından bile men ettiği "cinsiyet aparte" konusunda konuşuyor. "İnsanlık suçlarına karşı" hukuki bir dava geliştirmek için harekete geçiliyor.

Bazı karışık mesajlar ve bölgesel ve Batı ülkeleri arasındaki zaman zaman gerginliklere rağmen, şimdiye kadar tanıma da dahil olmak üzere dünya güçlerinin, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere, bazı kırmızı çizgilerde nadir bir görüş birliği var.

Durağanlık, sıradan Afganlar için yıkıcı sonuçlar doğuruyor.

BM'nin en son raporu, yardım çağrılarının Temmuz sonuna kadar sadece dörtte birinin finanse edildiğini kalın harflerle vurguluyor, bağışçılar sırt dönüyor. Daha fazla Afgan aç yatıyor.

BM'ye göre evlerin yüzde 84'ü artık yemek almak için sadece borçlanıyor.

Ve İslam Devleti gibi İslamcı gruplarının etkisinin arttığından da endişe var.

Taliban hükümeti parlak bir resim çiziyor. Ve tanıma olmasa bile, onların temsilcileri - geleneksel imzalı turban ve tunikleriyle - dünyanın en sık uçan insanları arasında, birçok başkente toplantılar için uçuyorlar.

Geçici Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi, geleneksel bayraklar ve resmi fotoğrafların bulunduğu zarif odalarda günlük olarak Kabul'de heyetleri kabul ediyor.

Kabil'deki Batı elçilikleri hala kapalı, küçük bir Avrupa Birliği ve Japon misyonu hariç. Diplomatlar şimdi tüm etkiyi kullanmak istiyorlarsa Katar'daki Körfez devletinde bulunan diplomatların en azından Kabul'da olup olmadığı konusunda tartışmalar yapılıyor.

Dünya başkentlerinin hiçbirinde bu 40 yıllık savaşın başka bir kanlı bölümüne karşı bir istek yok.

Ve Taliban liderleri arasındaki herhangi bir uyumsuzluğa rağmen, birlikleri her şeyden daha önemli bir amaç olarak kalıyor.

Hızlı veya kolay çözümler yok.

"Gönülden söyleyebileceğim tek şey gerçekten acı çekiyoruz," diyor güzellik uzmanı Sakina.

"Belki de aramızda olmayanlar bunu anlamıyorlar, ama gerçekten acı veriyor."