Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

39. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışarısına çıkarttığı pasta Efecan Karaca topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

28. Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası içerisinde buluştuğu topu ceza yayına doğru çıkarttı. Janvier'in bekletmeden çektiği şutta, top savunmada rakip oyuncu Deli'ye de çarparak ağlara gitti: 3-0

2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmadan dönen top Oğuz Aydın'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.