Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 77. dakikasında Fıratcan Üzüm ve 90+3'te Lundqvist'le goller bulan Göztepe, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Göztepe, Eyüpspor'un ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci ekip oldu.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest (Dk. 30 Fıratcan Üzüm), Heliton, Ogün Bayrak, Celil Yüksel (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 64 Doğan Erdoğan), Ümit Akdağ, Messaoud (Dk. 64 Lundqvist), Romulo (Dk. 81 Atınç Nukan)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 88 Özgür Çek), Yiğit Efe Demir (Dk. 88 Oltan Karakullukçu), Alperen Babacan, Yasin Güreler, Amilton, Oğuzhan Berber, Akabueze (Dk. 62 Rahman Buğra Çağıran), Ensar Kemaloğlu, Siliki (Dk. 46 Musa Çağıran), Melih Bostan (Dk. 62 Yatabare)
Goller: Dk. 77 Fıratcan Üzüm, Dk. 90+3 Lundqvist (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 43 Oğuzhan Berber (Gençlerbirliği), Dk. 59 Ümit Akdağ, Dk. 61 Ogün Bayrak (Göztepe)