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Göztepe, Eyüpspor'un ardından adını Süper Lig'e yazdıran ikinci ekip oldu.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 77. dakikasında Fıratcan Üzüm ve 90+3'te Lundqvist'le goller bulan Göztepe, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe , bitime 2 hafta kala Süper Lig 'e yükselmeyi garantiledi.

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