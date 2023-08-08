Afyonkarahisar

Dünya Motokros Şampiyonası'nın resmi oyununa 2020 yılında dahil olan Afyonkarahisar pisti ve yarışlarına oyunseverlerin yoğun ilgisi üzerine Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) hayran kulübü kurmaya karar verdi.

Ps4, Ps5, X-Box ve internet üzerinden oynanan oyunda, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ile dünya yıldızı motokroscuları yer alıyor. Her yıl milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan oyun için kurulacak kulübe üye kayıtları, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak MotoFest ile MXGP'nin 17. ayak yarışı esnasında, etkinlik alanına kurulacak stantta başlayacak.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 2020'de MXGP'nin resmi oyununa dahil olan Afyonkarahisar yarışının, bugüne kadar yaklaşık 10-12 milyon kullanıcı tarafından deneyimlendiğini söyledi.

Kulüp üyeleri arasında turnuva düzenlenecek

Oyunla yakalanan bu potansiyelin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Bu noktada biz de Türkiye ve Afyonkarahisar'ın tanıtımı adına oyunu değerlendirmek istedik. Ekibimizle yaklaşık 3 aydır bu konuda bir çalışma içerisindeydik. Bu noktada MXGP Afyon Fun Kulüp'ün kurulmasına karar verdik. Bunu ilk defa duyuruyoruz. Bu fan kulübü, dünyadaki bütün oyunculara erişecek. Kulüp üyelerimiz arasında oyunda bir turnuva düzenlenecek ve dünyanın dört bir tarafındaki oyunculardan en iyi derece yapan 40 kişiyi, gelecek yıl kentte ağırlayacağız. Oyunun final maçı da Afyonkarahisar'da oynanacak. Dev ekrandan diğer kulüp üyeleri ve sporseverler de bu final oyununu izleyecek. Buradaki amacımız Afyonkarahisar'ımızın ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak çünkü bu fan kulüp oyuncuları, kendi ülkelerinde Afyonkarahisar ve Türkiye'nin turizm elçisi olacak."

Akülke, ilerleyen yıllarda dünyanın her tarafında MXGP Afyon Fun Kulüp üyesinin olacağını belirterek, bu üyeler için farklı organizasyonlar düzenleyeceklerini vurguladı.

MXGP Afyon Fun Kulüp kartının avantajlarını üyelerine sunacaklarını aktaran Akülke, "Gerçekten bizi önümüzdeki dönemde en heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Zaten bu oyunu oynayan 10 milyon insan var ve biz de 'Afyonkarahisar'ımızı ve Türkiye'mizi tanıtırız' diye çıktığımız bu yolda inşallah hep beraber önemli bir başarıya imza atacağız." dedi.

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde yapılacak Türkiye MotoFest ile FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda 350 bin izleyiciye ulaşma hedefinde olduklarına dikkati çeken Akülke, "Fan kulübün üye kaydına da etkinlik alanına kuracağımız stantla hızlı bir şekilde başlayacağız. Burada misafirlerimizin, 'MXGP Afyon Fun Kulübü'ne üye olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AA