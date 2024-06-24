Gizem Erman Soysaldı'nın sunumuyla gerçekleşen programda, İBB Oda Müziği Topluluğu, Bandosu, Mehteranı, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği toplulukları ve Kent Orkestrası müzikseverlerle buluştu.

Konsere ilişkin konuşan Soysaldı, Dünya Müzik Günü'nün aynı zamanda bağımsız müzisyenlerin de günü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Müzik Günü, 1981 yılında Fransız müzik ve dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından tasarlanıp aynı yıl Fransa'da kutlanmaya başlıyor. Daha sonra hızla dünyanın çeşitli bölgelerine de yayılıyor. Bugünün kutlanmasındaki hedef 'Her yerde herkes için müzik' kavramını geliştirmek. Biz de bu konserlerin bir gelenek olmasını istiyoruz. İlerleyen yıllarda da aynı şekilde konserlerimize devam edeceğiz."

Bu yıl ikincisi düzenlenen konserde, "10. Yıl Marşı", "İzmir Marşı" ve "Hoş Gelişler Ola"nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirilirken, İBB Mehteranı, seyircilerin arasından geçerek sahneye çıktı.

Programda, orkestralara, dansçılar da gösterileriyle eşlik etti.