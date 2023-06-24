ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü bildirdi.

Blinken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

ABD'nin Rusya'daki gelişmeler bağlamında "müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon" içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüşme yaptığını ifade etti.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'daki durumu yakından izlediği bildirildi.

Fransız BFMTV kanalının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre Macron, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor.

Macron, "Ukrayna'yı desteklemeye odaklandığını" belirtti.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO'nun Vilnius'taki zirvesinde yeni koşullar değerlendirilecektir. Karmaşık güvenlik durumu ek tedbirler alınmasını gerektiriyor. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Nauseda, paylaşımında "Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." ifadelerine yer verdi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Twitter'daki paylaşımında, "Litvanya'ya yönelik doğrudan bir tehdit görmememize rağmen durumu yakından takip ediyor ve sınırlardaki durumu izliyoruz. Müttefiklerimizle koordinasyon halindeyiz." açıklamasında bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Rusya'daki olaylar sebebiyle Rus vatandaşlarına insani veya diğer nedenlerle herhangi bir vize verilmeyeceğini belirtti.

Rinkevics, "19 Eylül 2022'den bu yana Rus vatandaşlarına uygulanan sınır geçiş kısıtlamalarını değiştirmeyeceğiz. Estonya ve Litvanya ile ortak sınır gözetimini yakından koordine edecek ve gerektiğinde ilave ortak kararlar alacağız." mesajını paylaştı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da son mesajında, "Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Rusya'daki durum hakkında telefon görüşmeleri yaptım. Yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan girişimini değerlendirdi.

"Rusya’nın çok güçlü olduğunu söyleyenler şimdi bakın" diyen Kuleba, “Sahte tarafsızlıktan ve gerginliği tırmandırma korkusundan vazgeçme, Ukrayna’ya ihtiyacı olan tüm silahları sağlama, Rusya ile dostluğu veya ticareti unutma zamanı geldi. Herkesin tiksindiği, ancak yok etmekten korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Doha'nın Rusya'da orduya isyanla gelişen olayları endişeyle takip ettiğini aktaran Bakanlık, sivillerin çatışmaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması ve sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'daki durumların daha fazla kötüleşmesine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu durumun, uluslararası barış ve güvenliğe, gıda ve enerji tedarikine olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tüm taraflara "diyalog ve barışçıl yollarla çözümü benimsemesi" çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da ikamet eden Ürdün vatandaşlarının durumlarının takibi için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir operasyon merkezi birimi kurulduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, Ürdün'ün Moskova Büyükelçiliği'nin veri tabanında kayıtlı Rusya'da ikamet eden ve öğrenci olan Ürdün vatandaşları ile sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Mecali, Rusya'daki Ürdün vatandaşlarını dikkatli olmaya ve bulundukları bölgelerdeki yerel makamların talimatlarına uymaya ve Ürdün'ün Moskova Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırdı.

İran

İran, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yaşananları bu ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirerek, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

AA