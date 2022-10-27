AB imalatçıları Kazakistan'a taşınacak

KAZAKİSTAN - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile Astana’da bir araya geldi. İki lider, nadir hammaddeler konusunda Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını duyurdu. Görüşmede AB imalatçılarının Kazakistan’a taşınmasına ve ülkenin Avrupa-Orta Asya arasında ulaşım koridoru olarak jeopolitik özelliğine dikkat çekildi.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’ya çalışma ziyaretinde bulundu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. İkili ortak basın açıklaması yaparak AB ile Kazakistan arasındaki Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının (EPCA) tam olarak uygulanması konusunda anlaştı. Buna göre iki lider yakın zamanda nadir metalleri içeren ‘kritik hammaddeler (CRMs)’, piller ve ‘hidrojen değer zincirleri’ konusunda Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını duyurdu. Açıklamada Mutabakat Zaptıyla AB yatırımlarının Kazakistan’a çekileceği ifade edildi.



AB İMALATÇILARI KAZAKİSTAN’A TAŞINACAK



AB yaptırımlarının üçüncü ülkeleri kapsamadığına dikkat çekilen açıklamada “Ürünleri yaptırıma tabi olmayan Avrupalı imalat şirketlerinin Kazakistan'a taşınması” konusunun görüşüldüğü vurgulandı. Bu şirketlerin yaptırım uygulanan Rusya’dan çıkan AB şirketleri olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.



AVRUPA İLE ORTA ASYA ARASINDAKİ ULAŞIM KORİDORU



Görüşmede, Kazakistan’ın jeopolitik konumu göz önüne alındığında Avrupa ile Orta Asya arasında uluslararası ulaşım koridorlarının genişletilmesinin ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahının sunduğu fırsatları değerlendirmenin önemine dikkat çekildi.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Orta Asya ve Avrupa birbirine yaklaşıyor ve giderek daha fazla birbirine bağlı hale geliyor. Kazakistan, AB için çok önemli bir ortaktır" dedi.