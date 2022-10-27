Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.939,07
ALTIN
994,71
DOLAR
18,61
STERLİN
21,59
EURO
18,73
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...

AB imalatçıları Kazakistan'a taşınacak

Michel-Tokayev görüşmesi: Kazakistan’ın Avrupa-Orta Asya arasındaki jeopolitik konumu

27 Ekim 2022 Perşembe 12:44
AB imalatçıları Kazakistan'a taşınacak

KAZAKİSTAN - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile Astana’da bir araya geldi. İki lider, nadir hammaddeler konusunda Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını duyurdu. Görüşmede AB imalatçılarının Kazakistan’a taşınmasına ve ülkenin Avrupa-Orta Asya arasında ulaşım koridoru olarak jeopolitik özelliğine dikkat çekildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’ya çalışma ziyaretinde bulundu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. İkili ortak basın açıklaması yaparak AB ile Kazakistan arasındaki Gelişmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının (EPCA) tam olarak uygulanması konusunda anlaştı. Buna göre iki lider yakın zamanda nadir metalleri içeren ‘kritik hammaddeler (CRMs)’, piller ve ‘hidrojen değer zincirleri’ konusunda Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını duyurdu. Açıklamada Mutabakat Zaptıyla AB yatırımlarının Kazakistan’a çekileceği ifade edildi.

AB İMALATÇILARI KAZAKİSTAN’A TAŞINACAK   

AB yaptırımlarının üçüncü ülkeleri kapsamadığına dikkat çekilen açıklamada “Ürünleri yaptırıma tabi olmayan Avrupalı imalat şirketlerinin Kazakistan'a taşınması” konusunun görüşüldüğü vurgulandı. Bu şirketlerin yaptırım uygulanan Rusya’dan çıkan AB şirketleri olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

AVRUPA İLE ORTA ASYA ARASINDAKİ ULAŞIM KORİDORU

Görüşmede, Kazakistan’ın jeopolitik konumu göz önüne alındığında Avrupa ile Orta Asya arasında uluslararası ulaşım koridorlarının genişletilmesinin ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahının sunduğu fırsatları değerlendirmenin önemine dikkat çekildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Orta Asya ve Avrupa birbirine yaklaşıyor ve giderek daha fazla birbirine bağlı hale geliyor. Kazakistan, AB için çok önemli bir ortaktır" dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 27.10.2022 12:45
Anahtar Kelimeler:
MichelTokayev Görüşmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi
Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi
İklim Faaliyetleri Durumu 2022: 40 göstergeden hiçbiri hedefe ulaşma yolunda değil
İklim Faaliyetleri Durumu 2022: 40 göstergeden hiçbiri hedefe ulaşma yolunda değil
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans