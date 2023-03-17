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ABD, Nijer'e desteğini yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer'in komşularının aksine demokratik değerleri savunduğunu söyledi.

17 Mart 2023 Cuma 10:12
ABD, Nijer'e desteğini yineledi

Dakar

Nijer'e 48 saatlik resmi ziyarette bulunan Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum tarafından kabul edildi, mevkidaşı Hassoumi Massaoudou ile görüştü.
Blinken, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Nijer'i "dünyanın en zorlu bölgesinde genç bir demokrasi" olarak nitelendirerek, Nijer'in ABD ile ortak değerleri paylaştığının altını çizdi.
Askeri yönetimlerin iktidarda olduğu Mali ve Burkina Faso'yu işaret eden Blinken, Nijer'in komşu ülkelerde tehdit altında olan demokratik değerleri savunduğunu dile getirdi.
Nijer Dışişleri Bakanı Massaoudou da komşu ülkede Burkina Faso'daki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğinin farkında olduklarını vurguladı.
Wagner paralı askerlerinin Burkina Faso'da olduğuna ilişkin iddiaları doğrulayamadıklarının altını çizen Massaoudou, bu paralı asker grubunun ancak "çökmekte olan devletlerde" barınabileceğine vurgu yaptı.
ABD'den Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret
Blinken'ın Cumhurbaşkanı Bazoum ile yaptığı görüşmenin ardından yayımlanan yazılı açıklamada da ABD'nin Sahel bölgesine 150 milyon dolarlık insani yardım yapacağı duyuruldu.
Böylece ABD'nin 2023'te Nijer'in de dahil olduğu Sahel bölgesi için açıkladığı insani yardım desteği 233 milyon dolara ulaştı.
Blinken'in ziyareti ABD'den Nijer'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk yapılan ziyaret olarak da tarihe geçti.
Sahel bölgesinde terör saldırılarının odağı Mali ve Burkina Faso'daki askeri yönetimler ve bu ülkelerin Rusya ile yakınlaşması Batılı güçler için Nijer'in önemini daha da artırdı.
Fransa'nın, söz konusu 2 ülke ile bağları tamamen koparmasının ardından Nijer, Sahel bölgesi için oldukça stratejik bir ortak haline geldi.
Fransa'nın Nijer'in başkenti Niamey'de bir askeri hava üssü ve yaklaşık 1000 askeri, ABD'nin de yine Niamey ve Agadez'de birer hava üssü ve 800 askeri bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDAntony BlinkenNijerMohamed Bazoum
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