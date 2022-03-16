Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.094,29
ALTIN
908,58
DOLAR
14,68
STERLİN
19,25
EURO
16,19
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya desteğimiz devam edecektir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2022 Çarşamba 15:22
ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya desteğimiz devam edecektir

BELÇİKA - ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Austin, Ukrayna’da meşru bir hükümetin olduğunu belirterek NATO ve ABD’nin Ukrayna’ya desteğinin süreceğini belirtti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, Stoltenberg’e ‘güçlü liderliği’ için teşekkür etti. Austin, “Bence buradaki varlığımız dünyaya Ukrayna'ya desteğimizde birlik içinde olduğumuza dair bir sinyal gönderiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz. Ukrayna'nın meşru ve egemen bir hükümeti var ve kendilerini savunma haklarını destekliyoruz. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“BU KRİZ UKRAYNA TOPRAKLARININ ÖTESİNE GEÇMEMELİ”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugünkü Savunma Bakanları Toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgalini ele alacağız. Ukrayna halkı için yıkıcı olan bu işgal bizim güvenlik ortamımızı da değiştirecek. NATO birlik içinde ve hızlı bir şekilde karşılık verdi. Ayrıca toplu savunmamızı da yeniden uyguluyoruz. Bugünkü toplantıda, uzun vadeli sonuçlara, ittifakımızın uzun vadeli adaptasyonuna da değineceğiz. Savunmamızı nasıl daha da güçlendirebiliriz, bunları görüşeceğiz” dedi.

Çatışmanın Ukrayna topraklarının ötesine, NATO topraklarına ulaşmaması için çalışıldığını belirten Stoltenberg, “NATO'nun bu krizin Ukrayna topraklarının ötesine ulaşmasını engelleme konusunda bir sorumluluğu var. İttifakın doğusundaki NATO varlığını artırmamızın nedeni de budur” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı AustinUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
İngiltere: Rusya, kayıplar nedeniyle saldırılarda yavaşlayacak
İngiltere: Rusya, kayıplar nedeniyle saldırılarda yavaşlayacak
Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor
Polonya, Çek ve Slovenya Başbakanları Avrupa Konseyi’ni temsilen Kiev’e gidiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans