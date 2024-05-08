İstanbul

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon bu yıl vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesiminde küçükbaş kurban bedelini 3 bin 500 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 3 bin lira olarak belirledi.

Kurban organizasyonunu "Paylaş kurbanını kardeşinle" sloganıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 47 ülke, 309 bölgede gerçekleştirmeyi planlayan İDDEF, yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

İDDEF, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları bayramdan yaklaşık 3 ay önce ülkelere giderek titizlikle seçip satın alıyor, küpeleme ve işaretlemelerini yapıyor.

Hiçbir aracı kurumla çalışmayan federasyon, kurbanlıkların alım, kesim ve dağıtımlarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştiriyor.

Bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiren ve kurban kesim videosu gönderen İDDEF, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 18.00'e kadar bağış almaya devam edecek.

Federasyon ayrıca, kurban kesimi ve dağıtımı yapacağı bölgelerde yaklaşık 50 bin yetim ve öksüz ile medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edecek.