DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Kenya'da nisandan bu yana süren şiddetli yağışların neden olduğu sellerin, salgın hastalık riskini artırdığı ifade edildi.

Sel suyunun, içme ve kullanma suyuna karışması sonucunda kolera ve sıtma gibi salgın hastalıklarda artış olduğu belirtilen açıklamada, ülke genelinde 44 yeni kolera vakası tespit edildiği bildirildi.

Kenya hükümetinin acil durum müdahale çalışmalarının destekleneceğine işaret edilen açıklamada, "Hızlı şekilde kontrol altına alınmazsa kolayca yayılabilecek salgın hastalıklara karşı tetikte kalacağız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, riskli ilçeler için yaklaşık 10 bin kişiyi tedavi edebilecek 20 zatürre kiti tedarik edildiği belirtildi.

Çeyrek milyondan fazla insanı etkileyen sel felaketi nedeniyle 238 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, ülkedeki genel sağlık durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Mary Muthoni de başkent Nairobi'de sağlık yetkilileriyle su arıtma ürünleri dağıtırken yaptığı konuşmada, salgın hastalık riskinin tehlike boyutuna varabileceği uyarısında bulundu.

Zamanında müdahale edilmemesi durumunda su kaynaklı salgın hastalıkların felakete dönüşebileceğini ifade eden Muthoni, ayrıca sel suyunun gıdaya bulaşmasının gıda güvenliği riskini de artıracağını söyledi.