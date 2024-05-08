11. dakikada Lasagna'nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini'nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

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Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Kaynak: AA