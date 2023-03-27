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Fransa'da polislere emeklilik reformu karşıtı gösterilere sert müdahaleden 17 soruşturma

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna yönelik gösterilerin başladığı ocak ayından bu yana polislere orantısız güç kullanmaktan 17 soruşturma açıldı.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:20
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Fransa'da polislere emeklilik reformu karşıtı gösterilere sert müdahaleden 17 soruşturma
Ankara

Fransız kanalı BFMTV'ye açıklama yapan Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) Başkanı Agnes Thibault-Lecuivre, emeklilik reformuna karşı ocak ayındaki ilk gösterilerden bu yana 17 adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Özellikle son zamanlarda polislerin arasında protestoların ilk günlerinde görülmeyen şiddette tavır değişikliğinden söz edildiğine dikkati çeken Thibault-Lecuivre, bu tavır değişikliği ve radikalleşmeye ilişkin hadiselerin kendilerine de ulaştığını söyledi.

Thibault-Lecuivre, "BRAV-M" olarak adlandırılan Çevik Kuvvet biriminden bir grup polisin 7 göstericiye hakaret ettiğine, tehditler savurduğuna ve tokat attığına ilişkin ses kayıtları konusunda, "Kaydı dinleyince bir vatandaş olarak büyük şok geçirdim. Bu suiistimaller, emniyet teşkilatı için yıkıcı oluyor ve diğer örnek polisler hakkında kötü izlenime yol açıyor." ifadelerini kullandı.

16 Mart'tan bu yana polislere 11 soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının hükümet tarafından kabul edildiği 16 Mart'tan bu yana polislere yönelik 11 soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Darmanin, göstericilere yönelik orantısız güç kullanmakla suçlanan Fransız polisini savunarak, yorgunluk nedeniyle bireysel hadiselerin olabileceğini ileri sürmüştü.

Avrupa Konseyi, 16 Mart'tan bu yana ülke çapında düzenlenen gösterilerde polislerin orantısız güç kullanmasını kınayan açıklama yayımlamıştı.

Konsey, polislerin bu tutumunun endişeye yol açtığını belirtmişti.

Gösteriler devam ediyor

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylanmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler sürüyor.

Gösterilere sert müdahale eden polislerle göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaEmeklilik Reformu KarşıtıSoruşturma
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