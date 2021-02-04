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Myanmar'da darbe sonrası kritik adım: Facebook'a erişim engellendi

Myanmar’da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından, manipulasyona karşı geçeci olarak Whatsapp'tan sonra Facebook'un erişimimin de engellenmesi yönünde karar aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2021 Perşembe 11:40
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Myanmar'da darbe sonrası kritik adım: Facebook'a erişim engellendi

MYANMAR- Myanmar’da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, iktidardaki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordu yönetime el koydu. Dünyanın endişe ile takip ettiği darbenin ardından, Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.


 

7 ŞUBAT'A KADAR ERİŞİM ENGELİ

Myanmar İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Facebook'un 7 Şubat'a kadar kısıtlanacağı ifade edildi. Açıklamada, "An itibariyle ülkenin istikrarını bozan insanlar, Facebook kullanarak sahte haberler ve yanlış bilgiler yayıyorlar. Bununla birlikte, insanlar arasında yanlış anlaşılmalara neden olduğu gerekçesiyle Facebook erişimi geçiçi olarak kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu. Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı. İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu. Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarDarbeFacebook
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