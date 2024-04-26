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Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 4-2 kazanmıştı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek için Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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