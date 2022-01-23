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Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu’nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak’ta yola çıkmıştı. Savin’in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin’in Kuzey Atlantik Okyanusu’nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ocak 2022 Pazar 16:49
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Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz’den yola çıkmış ve 75'inci doğum gününü seyir halindeyken kutlamıştı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin’in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada “Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu” ifadelerini kullandı.

TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDU

Denizcinin ekibi açıklamalarında; Savin’in Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek “Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü” ifadelerine yer verdi. Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi.

EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ HABER ALINMIŞTI

2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında; 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OkyanusKanoJeanJacques Savin
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