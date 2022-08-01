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Pelosi’nin Asya turu başladı: Listede Tayvan yer almadı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turu kapsamında yapacağı ziyaretler başladı. Temsilciler Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, ziyaret edilecek ülkeler arasında Tayvan yer almadı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04
Pelosi’nin Asya turu başladı: Listede Tayvan yer almadı

ABD Temsilciler Meclisi’nden yapılan açıklamada, “Bugün Kongre heyetimiz, Amerika'nın, bölgedeki müttefiklerimize ve dostlarımıza olan güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmek için Hint-Pasifik'e gidiyor. Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, COVID-19 salgını, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi tartışmak için üst düzey toplantılar yapacak” denildi.

“LİSTEDE TAYVAN YOK”

Pelosi’nin Asya turu kapsamında Tayvan’ı ziyaret etme planı, Çin ve ABD arasında gerilime neden olmuştu. Pelosi’nin ziyaret edeceği ülkeler arasında Tayvan yer almadı, ancak ziyaret planının iptal olup olmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDABD Temsilciler Meclisi BaşkanıNancy PelosiAsya TuruAsyaTayvan
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