ANKARA AA- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tüm dünya kutluyor.

AZERBAYCAN

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Büyükelçilik müşavir ve çalışanları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Mücadelesi'ni başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirtti.

Aziz vatanın Atatürk, onun silah arkadaşları ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Bağcı, "100. yılında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelen bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktayız. Atatürk, 'Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz' demişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları 100. yılında bugün dünyanın ilk 20 büyük ülkesinden, ekonomisinden birisine dönüşmüş bir Türkiye'yi inşa etmiştir. Dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip olan bir Türkiye vardır. Aynı şekilde bugün 146 büyükelçiliğiyle, 257'ye ulaşan temsilcileriyle dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağını kurmuş güçlü bir Türkiye vardır. Dileğimiz, amacımız, niyetimiz ve mücadelemiz ve gençlere emanetimiz bu Cumhuriyet'i daha da ileriyle taşımak, güçlü ve lider ülke Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiir ve marşlarıyla devam etti. Oratoryo ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bakü'de üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler de müzik ve folklor gösterisi sundu.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil ve askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin protokol sırasında göre anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Ardından Büyükelçi Feyzioğlu, Anıtkabir’den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Tatar, konuşmasında, 19 Mayıs'ın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma gemisi ile Samsun’a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda meşaleyi yaktığını ve millete aydınlık yolu gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs'ın kutlandığı bugünlerde ülkesine uygulanan ambargolar, kısıtlamalar ve engellemelerin bir zulüm niteliğinde olduğunu dile getirerek ambargo ve izolasyonlar konusunda uluslararası toplumun kendi ilkeleri ile çeliştiğini söyledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de törenler düzenlendi.

Ülke limanlarına demirleyen Türk savaş gemileri, gün boyunca halkın ziyaretine açıldı.

Kutlamalar akşam saatlerinde tüm kentlerde yapılacak kortej geçişi ve fener alayı gösterileri ile devam edecek.

KKTC'li öğrenciler Feyzioğlu'nu ziyaret etti

20 Temmuz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir heyet, Büyükelçi Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Feyzioğlu'na çiçek sunan ve üzerinde adı yazılı Atatürk baskılı tişört hediye eden öğrenciler, Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı eğitim yardım ve yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Rusya

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yapılan törene, Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz, Eğitim Müşaviri Hatice Altunok, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, öğrenciler, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Maslahatgüzar Gündüz, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu için başlangıç olduğunu, bu nedenle "derin" ve "kalıcı" anlam taşıdığını belirterek, "Umutların tükenmeye başladığı dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geçmesiyle başlattığı mücadele, 19 Mayıs'ı Türk tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri haline getirmiştir." dedi.

Bu tarihle Türk milletinin, esaret altında yaşamayacağını, vatan topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını vurgulayan Gündüz, "Hiçbir zaman rehavete kapılmadan, ülkemizin istikbali için çalışmayı sürdürerek, 19 Mayıs'ı iyi anlamalı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatmalı ve karşısındaki tüm zorluklara rağmen elde ettiği olağanüstü başarıdan dolayı Atatürk'ten dersle ilham almalıyız." diye konuştu.

Gündüz, "Atatürk, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu emanete sahip çıkacaklarına, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Altunok da günün önemine işaret ederek, "19 Mayıs, ülkemizin kurtuluşunun temellerinin atıldığı, milletimizin tam bağımsızlık inancıyla mücadeleyi başlattığı tarihtir." dedi.

Rusya'da eğitim gören Türk öğrencilerin Milli Mücadele hakkında konuşmalarıyla devam eden törende, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Afganistan

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Büyükelçilik kampüsünde düzenlenen törene Afganistan'da faaliyet gösteren Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi Türk kurumlarının yetkilileri ile 19 Mayıs Üniversitesinden bir heyet ve 100 civarında Türkiye mezunu Afgan katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk tarihindeki önemine değindi.

Erginay, törenin özel konukları olarak tanımladığı Türkiye mezunu Afganların Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek Türk üniversitelerinden mezun olan Afganların iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli roller üstlendiklerini kaydetti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kırgızistan

Programda kız öğrenciler, Kırgız ve Türk halk oyunlarını oynadı, şiirler okudu ve hazırladıkları özel kıyafetlerini defile ile tanıttı.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan, büyükelçiliğin müşavirleri ve ataşeleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek'teki okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi hep yanacak." dedi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin sadece Türk gençliğine değil, tüm dünya gençliğine birer öğüt, birer vasiyet olduğunu söyleyen Doğan, öğrencilerden Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumalarını istedi.

Lise Müdürü Adil Gezer ise 19 Mayıs'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." sözleri gereği milletin tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıç günü olduğunu vurguladı.