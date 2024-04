İstanbul

ABD'li müzisyen Dave Matthews, Avrupa turnesi kapsamında yarın Stockholm, 10 Nisan'da Kopenhag, 12 Nisan'da Varşova ve 14 Nisan'da Berlin'de konser verecek.

Rock grubu The Eagles, veda turnesi kapsamında 11 Nisan'da Los Angeles'ta seyirciyle buluşacak.

İngiliz müzisyen Sting, ABD'nin San Diego kentinde 13 Nisan'da sahne alacak.

Klasik müzik konserlerinde ise Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda Hasan Niyazi Tura'nın şefliğindeki orkestra, 13 Nisan'da Antonin Dvorak'ın "From the New World" senfonisini seslendirecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda ise James Feddeck'in şefliğinde orkestra, 11 Nisan'da klasik müzik konseri verecek.

Fuarlar ve sergiler

İtalya'nın Bologna kentinde 8-11 Nisan'da "Çocuk Kitapları Fuarı" gerçekleştirilecek. Bologna Fiere alanında yapılacak fuara 90'ın üzerinde ülke katılım sağlayacak ve 1456 stant kurulacak.

Fransa'da 12-14 Nisan'da "Uluslararası Paris Kitap Fuarı" yapılacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuara 25 yaş altı katılımcılar ücretsiz girebilecek.

Sanat etkinliklerinde ise 11-14 Nisan'da Gürcistan'da düzenlenecek "Tiflis Sanat Fuarı" öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden galeri sahiplerini sanatçılarla buluşturmayı amaçlayan fuarda, çağdaş sanatın önündeki sorunlar da çeşitli söyleşilerle ele alınacak.

Kanada'da 11-14 Nisan'da düzenlenecek ve ülkenin en eski sanat fuarı olma özelliğini taşıyan "Art Toronto" ise bu yıl 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası galeriye evsahipliği yapacak.

İtalya'nın Milano kenti, 12-14 Nisan'da fotoğraf ve görüntü sanatlarından örneklerin sunulacağı "miart" fuarı sanatseverlerle buluşturacak. Etkinliğe 25 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Almanya'da ilki 2017'de gerçekleştirilen "Art Düsseldorf" fuarı, bu yıl 12-14 Nisan'da ziyaretçileri ağırlayacak. İkinci Dünya Savaşı sonrası modern ve çağdaş sanat çalışmalarına yer verilecek fuarda 90'ın üzerinde galeri yer alacak.

Film Festivalleri

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bu yıl 15'inci kez düzenlenecek "Milwaukee Film Festivali", bu haftaki en önemli film etkinliklerinin başında yer alıyor.

Şehrin en eski tiyatro binası The Oriental Theatre'da 11 Nisan'da başlayacak festivalde, bu yıl 50 ülkeden 300'ün üzerinde filmin gösterimi yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde ise "Visions du Reel" film festivali, 12 Nisan'da sinemaseverlere 55'inci kez kapılarını açacak. Festival kapsamında ulusal ve uluslararası uzun metrajlı film yarışmasının yanı sıra fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

Brezilya'nın Porto Alegre kentinde de "Fantaspoa" film festivali, bu yıl 20'nci kez gerçekleştirilecek. Fantastik film türünde Latin Amerika'nın en büyük festivali olarak bilinen etkinlik, 10 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar sürecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Thomas C. Christensen'in yazıp yönettiği ve İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan "Escape from Germany", 11 Nisan'da ABD sinemalarında olacak.

Alex Garland imzalı "Civil War", Julio Quintana'nın yönettiği "The Long Game", Marco Perego imzalı "The Absence of Eden", Zarrar Kahn'ın yazıp yönettiği "In Flames" ve başrolünde Nicolas Cage'in oynadığı "Arcadian" filmi ise 12 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.