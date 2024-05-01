İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Bugün "Ayrı Dünyalar" (Ouistreham), yarın "Binici", 3 Mayıs'ta "Kızıl Elma", 4 Mayıs'ta "Uçan Balık Boğulmaz", 5 Mayıs'ta "Hugo", 6 Mayıs'ta "Paris, Texas", 7 Mayıs'ta "Babam", 8 Mayıs'ta "Güvercin Hırsızları", 9 Mayıs'ta "İtalyan Yazı" (Made In Italy), 10 Mayıs'ta "Şapel", 11 Mayıs'ta "Sanat Okulu 1994", 12 Mayıs'ta "Fatıma", 13 Mayıs'ta "Solaris", 14 Mayıs'ta "Atlantik", 15 Mayıs'ta "Beyaz Balina" filmleri izlenebilecek.

"Her Şeye Rağmen" adlı yapım 16 Mayıs'ta izleyiciyle buluşurken, 17 Mayıs'ta "Kurban", 18 Mayıs'ta "Başyapıtım", 19 Mayıs'ta "Koro", 20 Mayıs'ta "Farha", 21 Mayıs'ta "Bazen, Daima, Asla" 22 Mayıs'ta "Ceviz Ağacı", 23 Mayıs'ta "Proxima", 24 Mayıs'ta "3000 Gece", 25 Mayıs'ta "Yürüyebildiğim Kadar Uzağa", 26 Mayıs'ta "Aşıklar Şehri", 27 Mayıs'ta "Terzi", 28 Mayıs'ta "Kelime", 29 Mayıs'ta "Kumbara", 30 Mayıs'ta "Nefes", 31 Mayıs'ta ise "Mutfak Taburu" filmi ekrana gelecek.