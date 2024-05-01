İstanbul

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Paribu işbirliğinde yürütülen, Osmanlı'nın kent ölçekli ilk elektrik santrali Silahtarağa Elektrik Santrali arşivine ait seçili materyallerin dijitalleştirilmesi projesinin ilk çıktısı "100. Yılında Ameli Elektrik Sergisi"nin açılışı, Enerji Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. Mehmet Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Paribu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral katıldı.

Sergide, Ameli Elektrik Dergisi'nin tamamı restore edilmiş veya yeniden üretilmiş dergi kapakları, dergide yer alan reklamlar, karikatürler, illüstrasyonlar ve çeşitli içerikler yer alıyor.

Derginin 20. yüzyıldaki renkli dünyasını günümüze taşıyan sergi, 24 Mayıs'a kadar açık olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin posta yoluyla dağıtılan ilk dergisi

Ameli Elektrik Dergisi, 1925-1935 yıllarında elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla yayımlandı.

"İstanbul Elektrik ve Tramvay Şirketleri" tarafından 67 sayı olarak basılan ve ilk 29 sayısı Osmanlıca ve Fransızca olarak yayımlanan dergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin posta yoluyla dağıtılan ilk dergisi olma özelliğini taşıyor.

Arşivin tamamı yıl sonuna kadar dijitale aktarılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, sergi sayesinde Ameli Elektrik Dergisi'nin ilk kez büyük kitlelerle buluşmasının sağlandığını söyledi.

Erhart, elektrik faturalarının o dönemde dergi olarak gönderildiğini, derginin içinde ise o dönemki yaşama ait çok fazla detay olduğunu aktardı.

Enerji Müzesi'ndeki arşivden çıkan ilk serginin bu olduğunu belirten Erhart, "Bizi çok heyecanlandıran Ameli Elektrik Dergisi'nden bir sergi yapmak istedik. Paribu işbirliğinde görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerimizin ürettiği içerikleri görüyorsunuz. Dergiler önce tamir edildi, dijitale aktarıldı ve bizim anlayacağımız şekilde Türkçe'ye çevrildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Erhart, arşivin zengin içeriğine dikkati çekerek, "İki milyon parça var bu arşivde. Bunların bir kısmı paftalar, haritalar, blueprintler. Burada çalışanların performans değerlendirmelerine kadar çok zengin içerik var. Şimdi onların tamamı yıl sonuna kadar dijitale aktarılacak. Önce araştırmacılara ve sanat üretmek isteyenlere açılacak. Farklı aşamalarda da buradan sergiler, içerikler, akademik çalışmalar çıkacak." bilgisini paylaştı.

Paribu Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yasin Oral da bir yılı aşkın süredir projenin içerisinde yer aldıklarını dile getirdi.

Oral, projeyi ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirterek, "Çünkü Türkiye'de henüz tam keşfedilememiş, kimsenin de bilmediği güzel bir arşivden bahsediyoruz. Bugün burada Ameli Elektrik Dergisi'nin sergisi var ancak bunun başka aşamaları da olacak. Çünkü daha dijitalleştirilecek bir sürü arşiv, harita var içeride." ifadesini kullandı.

Dergide o dönemki hayata dair çok önemli bilgilerin yer aldığını kaydeden Oral, "Sadece bu dergi üzerine bile bir sürü şey yapılacağını düşünüyorum. Biz olabildiğince, başından sonuna kadar projenin içerisinde yer almaya çalıştık ve bunun diğer aşamalarında da elimizden gelen tüm desteği göstermeye çalışacağız." dedi.