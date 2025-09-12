Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen, 1991'den bu yana da iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyona, 13-21 Eylül tarihlerinde Japonya Ulusal Stadı ev sahipliği yapacak. Japonya, 1991 ve 2007'den sonra 3. kez şampiyonanın organizasyonunu üstlenecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda, yaklaşık 200 ülkeden 2000'den fazla sporcu mücadele edecek. 9 gün sürecek etkinlik boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Toplam 8,5 milyon dolar para ödülünün dağıtılacağı şampiyonada dünya rekoru kıran sporcular, fazladan 100 bin dolar ödül alacak.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılacak.

Türkiye Milli Takımı'nın 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Erkekler

Ali Peker: Gülle atma

Berke Akçam: 400 metre engelli

Can Özüpek: Üç adım atlama

Ersu Şaşma: Sırıkla atlama

Halil Yılmazer: Çekiç atma

Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş

İlham Tanui Özbilen: Maraton

İsmail Nezir: 400 metre engelli

Kaan Kigen Özbilen: Maraton

Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş

Özkan Baltacı: Çekiç atma

Sezgin Ataç: Maraton

Kadınlar

Buse Savaşkan: Yüksek atlama

Eda Tuğsuz: Cirit atma

Esra Türkmen: Cirit atma

Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş

Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş

Özlem Becerek: Disk atma

Şilan Ayyıldız: 1500 metre

Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama

Türkiye'nin şampiyona tarihinde 4 madalyası var

Organizasyon tarihinde 4 (1 altın, 3 gümüş) madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı. Süreyya, 2003 yılında Fransa'da yapılan şampiyonada kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli takımın ikinci madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda dünya ikincisi olan Güney Afrika asıllı kadın uzun atlamacı Karin Melis Mey'den geldi.

Türkiye, 2017'de İngiltere'de düzenlenen şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı. Erkekler 400 metrede Türkiye'yi temsil eden Küba kökenli Yasmani Copello, gümüş madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev ise Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Azerbaycan asıllı milli atlet, 200 metre yarışında favori gösterilen Wayde van Niekerk'i önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Etiyopya kökenli milli atlet Elvan Abeylegesse de 2007'de Japonya'nın ev sahipliğinde yapılan şampiyonadaki kadınlar 10 bin metre yarışında ikinci oldu. Fakat Elvan'ın gümüş madalyası, doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı.

Gözler Duplantis başta olmak üzere şampiyonların üstünde olacak

Kariyerinde 2'şer olimpiyat ve dünya, 3 de Avrupa şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, hem ünvanını korumak hem de rekorlarına bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak. 6,29 metreyle erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu elinde tutan 25 yaşındaki sporcu, Tokyo'da 14. kez rekor kırmaya çalışacak.

Dünyanın en hızlı isimlerinin belli olacağı 100 metre yarışlarının, erkeklerde ABD'li olimpiyat ve dünya şampiyonu Noah Lyles ile 2025'in en iyi derecesinin sahibi Jamaikalı Kishane Thompson, kadınlarda ise Saint Lucialı olimpiyat şampiyonu Julien Alfred, ABD'li dünya şampiyonu Sha'Carri Richardson ve sezonun formda ismi ABD'li Melissa Jefferson-Wooden arasında geçmesi bekleniyor.

Kadınlar üç adım atlama dünya rekortmeni Venezuelalı Yulimar Rojas, üst üste 5'inci dünya şampiyonluğunu kazanmayı, kadınlar 1500 metre dünya rekorunun sahibi Kenyalı Faith Kipyegon ise 4 altın ve 2 gümüş madalyanın bulunduğu dünya şampiyonası koleksiyonunu büyütmeyi deneyecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu ünvanlarıyla Tokyo'ya gelen kadın atletlerden Ukraynalı dünya rekortmeni Yaroslava Mahuchikh, yüksek atlamada, Hollandalı Femke Bol da 400 metre engellide boy gösterecek.

Norveçli dünya rekortmeni Jakob Ingebrigtsen'in katılacağı erkekler 1500 ve 5000 metre yarışları ve Belçika'dan Nafissatou Thiam ile Büyük Britanya'dan Katerina Johnson-Thompson'ın rekabetine sahne olacak heptatlon yarışması da dikkate izlenecekler arasında yer alıyor.

Portekizli Vieira 14'üncü dünya şampiyonasına katılacak

Dünya şampiyonasında 14. kez mücadele edecek Portekizli yürüyüşçü Joao Vieira, organizasyon tarihinin en fazla katılım rekorunu kıracak.

Fransız disk atıcı Melina Robert-Michon da kadın atletler arasında dünya şampiyonası katılım rekorunu (11) egale edecek.

Şampiyonanın en başarılı ülkesi ABD

Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinin en başarılı ülkesi ünvanını, kazandığı 443 madalyayla (195 altın, 134 gümüş, 114 bronz) ABD Milli Atletizm Takımı elinde tutuyor.

ABD'yi, 65 altın, 58 gümüş, 48 bronz madalyayla Kenya, 42 altın, 52 gümüş, 48 bronz madalyayla ise Rusya takip ediyor.

Fakat Rus atletlerin, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2017 ve 2019'daki şampiyonalarda "tarafsız sporcu" olarak yer aldığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle 2022'den bu yana da organizasyona katılmasına izin verilmediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Tarafsız sporcu statüsündeki Rus atletler, 2017 ve 2019'daki dünya şampiyonalarında 12 madalya (3 altın, 8 gümüş, 1 bronz) elde etti.

En fazla madalya kazanan isim Allyson Felix

Şampiyona tarihinde en fazla madalya kazanan sporcular listesinin zirvesinde, 20 madalyayla (14 altın, 3 gümüş, 3 bronz) ABD'li kadın sprinter Allyson Felix bulunuyor. 2022 Dünya Şampiyonası'nın ardından sporu bırakan Felix, madalyalarının 7'sini bireysel, 13'ünü ise takım yarışmalarında elde etti.

Ferdi yarışmalarda en çok madalya kazanan atlet ünvanını ise Jamaikalı erkek sprinter Usain Bolt taşıyor. 2017 Dünya Şampiyonası sonrası aktif kariyerini noktalayan Bolt'un, bireysel yarışlarda 9 madalyası (7 altın, 1 gümüş, 1 bronz) bulunuyor.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın en başarılı kadın ve erkek sporcuları şöyle:

En başarılı kadın atletler

Sporcu Kategoriler Yıllar Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Allyson Felix (ABD) 200 metre, 400 metre, 4×100 metre, 4×400 metre, karışık 4×400 metre 2005-2022 14 3 3 20 2 Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) 100 metre, 200 metre, 4×100 metre 2007-2023 10 5 1 16 3 Gail Devers (ABD) 100 metre, 100 metre engelli, 4×100 metre 1991-2001 5 3 – 8

Bireysel yarışmalarda en başarılı kadın atletler

Sporcu Kategoriler Yıllar Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) 100 metre, 200 metre 2009-2023 6 1 1 8 2 Tirunesh Dibaba (Etiyopya) 5000 metre, 10 bin metre 2003-2017 5 1 – 6 3 Gail Devers (ABD) 100 metre, 100 metre engelli 1991-2001 4 2 – 6 Faith Kipyegon (Kenya) 1500 metre, 5000 metre 2015-2023 4 2 – 6

En başarılı erkek atletler

Sporcu Kategoriler Yıllar Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Usain Bolt (Jamaika) 100 metre, 200 metre, 4×100 metre 2007-2017 11 2 1 14 2 LaShawn Merritt (ABD) 400 metre, 4×400 metre 2005-2015 8 3 – 11 3 Carl Lewis (ABD) 100 metre, 200 metre, 4×100 metre, uzun atlama 1983-1993 8 1 1 10

Bireysel yarışmalarda en başarılı erkek atletler

Sporcu Kategoriler Yıllar Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Usain Bolt (Jamaika) 100 metre, 200 metre 2007-2017 7 1 1 9 2 Muhammed Farah (Büyük Britanya) 5000 metre, 10 bin metre 2011-2017 6 2 – 8 3 Sergey Bubka (Sovyetler Birliği/Ukrayna) Sırıkla atlama 1983-1997 6 – – 6 Michael Johnson (ABD) 200 metre, 400 metre 1991-1999 6 – – 6