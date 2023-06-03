İSTANBUL- ABD merkezli Forbes dergisi zengin kadınlar listesiyle yine dikkat çekti. Kardahian ve Jenner ailesinden isimler bu seneki listeye de girdi.

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 740 milyon dolar ile müzik sektöründeki en zengin 2. kadın oldu. Swift, listenin genelinde 34. sırada.

Kylie Jenner 6. kez üst üste listede

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, 6. kez üst üste listede yer aldı. Jenner, 680 milyon dolar geliri ile 38. sırada.

Lüks moda markalarıyla iş birliğiyle sık sık gündeme gelen realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, listede 1,2 milyar dolar ile 21. sırada yer aldı.

Rihanna, 20. sırada

Şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, 20. sırada yer aldı. SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde.

Beyonce 540 milyon dolar

Renaissance adlı dünya turnesiyle şu sıralar hayranlarıyla buluşan Beyonce, listede 48. sırada. Forbes'a göre şarkıcının toplam geliri 540 milyon dolar.

HABER: METE YILMAZ