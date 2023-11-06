Haber: Damla Oya Erman

Mika, Polonyalı rom üreticisi Dictador ile Hanson Robotics arasında gerçekleştirilen bir araştırma projesinin ürünüdür. Bu projede, şirketi ve onun özgün değerlerini temsil etmek üzere CEO olarak özelleştirilmiştir.

Dictador, son zamanlarda Mika'yı duyurarak onu dünyanın ilk yapay zeka destekli robot CEO'su olarak tanıttı. Mika, Dictador'un önemli bir rom ve içki üreticisi olan 'resmi yüzü' konumundadır.

Dictador şirketinin bir videosunda Mika, "gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme algoritmaları sayesinde verilere dayalı kararlar alabilirim ve bunu hızlı bir şekilde yapabilirim" dedi.

Mika'nın istihdam edilmesinde önemli bir rol oynayan Hanson Robotics CEO'su David Hanson, yapay zekanın "insanlaştırılmasının" önemine vurgu yaptı. Hanson, "Yapay zekanın gerçekten güvenli ve çok iyi olabilmesi için A.I.'nın insanlara önem vermeyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, çok önemli bir yöndür" dedi.

Çalışanların birçoğu yapay zekanın işlerini ellerinden almasından endişlenirken, bir şirket, ilk insan benzeri robot CEO'yu işe aldığını duyurdu.

Simonetti, New York City sokaklarında robot patron hakkındaki Amerikalıların görüşlerini aldı. Bazıları Mika'ya şefkatle davranacaklarını söylerken, diğerleri insanların "düşünen her şeye" nazik davranmaları gerektiğini belirtti. Bir kişi ise "robotların saygıya ihtiyacı olmadığını" ve "sadece makineler olduğunu" savundu.

Ayrıca, birçok kişi yapay zekanın muhtemelen insanların işlerini almaya devam edeceği konusunda hemfikirdi. Bazıları ise bir robota çalışmayı reddedeceklerini ifade etti.

2016 yılında, Hanson Robotics, Mika'nın kardeşi Sophia'yı tanıttı, Sophia bir ara "insanları yok edeceğini" söylemişti.

Başkan Biden, bu haftanın başlarında şirketlere ulusal güvenlik risklerini hükümetle paylaşma ve Amerikalıları yapay zekanın potansiyel risklerinden koruma çağrısı yapan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.