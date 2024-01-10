Haber: Damla Oya Erman

Dil öğrenme şirketi, içerik oluşturmanın ve paylaşmanın şeklindeki AI ile ilgili değişikliklere yer açmak amacıyla 2023'ün sonunda bazı kontratlı çalışanlarından kurtuldu. Duolingo, işten çıkarılanlar arasında tam zamanlı çalışanın bulunmadığını ve ayrılmadan önce herkes için alternatif roller bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Duolingo, Pittsburgh merkezli şirketin ifadesine göre, 24.2 milyon günlük aktif kullanıcı, 5.8 milyon ücretli abone ve 100'den fazla kursa sahip.

Platformuna AI eklemekte öncü olan Duolingo, Mart ayında "Duolingo Max" adlı yeni bir abonelik seviyesi oluşturarak OpenAI'nın gelişmiş dil modeli GPT-4'ü entegre etti. Bu yeni özellik, becerileri pratik yapmak adına bir sohbet botu ile tam konuşmalar yapma ve bir cevabın neden doğru veya yanlış olduğuna dair AI tarafından üretilen açıklamalar gibi AI destekli özellikleri içeriyor.

Duolingo CEO'su Luis von Ahn, kasım ayındaki bir hissedar mektubunda, "Üretici AI, yeni içerik oluşturmamıza büyük ölçüde yardımcı olarak işimizi hızla hızlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Kontratlı çalışanlardan sonra Duolingo, AI'nın kurslar için cümleler oluşturmak, kabul edilebilir çeviri listeleri oluşturmak ve kullanıcı hata raporlarını inceleyerek hataları daha hızlı düzeltmek gibi görevleri yerine getirmek için kullanılacağını belirtiyor.

İşgücünü azaltarak içerik oluşturmak ve kontrol etmek için AI'a daha fazla güvenen Duolingo, hala AI tarafından tamamlanan işleri kontrol etmek için insanları kullanmaya devam ettiğini belirtiyor.

Şirket, "AI için insan uzmanlığını takas etmiyoruz. AI, üretkenliği ve verimliliği artırmak, yeni içerik eklemek ve kurslarımızı daha hızlı iyileştirmek için kullandığımız bir araçtır, böylece daha yüksek seviyelerde öğretebiliriz" diyor.

Duolingo'nun insanları AI lehine ortadan kaldırma hareketi tek başına değil. ResumeBuilder'ın kasım ayındaki bir raporuna göre, şirketlerin %37'si 2023'te AI'nın çalışanları değiştirdiğini söylüyor. İlerleyen dönemde %44'ü teknolojinin 2024'te işten çıkarmalara neden olacağını belirtiyor.

Eğitim teknolojisi şirketi Chegg, haziran ayında bir düzenleyici bildirimde, iş gücünün %4'ünü veya yaklaşık 80 çalışanını "şirketi AI stratejisine karşı daha iyi konumlandırmak ve öğrencileri ve yatırımcıları için uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmak" amacıyla azalttığını açıkladı.

IBM CEO'su Arvind Krishna, mayıs ayında Bloomberg ile yaptığı bir röportajda, şirketin önümüzdeki yıllarda AI tarafından değiştirilebilecek roller için işe alımı durdurmayı beklediğini söyledi. Ancak Krishna, sonraki bir röportajda Barrons'a, "AI'nın alacağından daha fazla iş yaratacağını" vurgulayarak önceki yorumlarının yanlış anlaşıldığını hissettiğini belirtti.

Ve nisan ayının sonlarında, dosya depolama servisi Dropbox, aynı zamanda AI'ı gerekçe göstererek yaklaşık %16'sını veya yaklaşık 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.