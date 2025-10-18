İSTANBUL (AA) - Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Esas faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle sürdürülebilir finansal ve sportif başarıyı yakalamanın zor olduğunu dile getiren Özbek, 'Sürdürülebilir başarı için faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorunludur. Faaliyet dışı gelirler için de iyi planlanmış projeler üretmek ve bunları başarıyla gerçekleştirmek gerekiyor.' dedi.

Özbek, 2024-2025 sezonunda rekor hasılat elde ettiklerini belirterek, '2024-2025 sezonunda 339 milyon avro, yani 12,9 milyar liralık konsolide hasılatla tarihimizin hasılat rekorunu kırdık. Bunun temellerini 2022'de göreve geldiğimizde atmıştık. Küçülme yerine yeni projelerle oluşturulacak kaynakların sportif başarı için kullanılmasıyla büyüme stratejisini benimsedik.' diye konuştu.

Hasılat rekorunun kalemlerini açan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

'Sizin de duyduğunuz, 'Galatasaray bu kadar üst düzey oyuncuyu nasıl alıyor?' sorusunun cevabı gelirlerde. Loca, VIP, kombine ve günlük bilet satışlarından 78 milyon avro gelir elde ettik. Fiyatları üç katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41 bin 614 kombi kısa zamanda bitti. Galatasaray, bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 83 doluluk oranına ulaştı. Yeni stadımız açıldığından beri en yüksek ortalama seyirci ve doluluk oranını yakaladık. Bu rekor futbol takımımızın alacağı sonuçlarla daha da büyüyecek. İkinci hasılat kalemimiz mağazacılık. GS Store, 94 milyon avro net ciro ile rekor kırdı. Mağazacılık ebitdası da 35 milyon avro ile rekor kırdı. Hem hızlı hem de karlı büyüyen bu şirketimizin yakın zamanda halka arzını planlıyoruz. Bu halka arz, son 3 senede futbol takımımıza yapılan yatırımlarla elde edilen başarıların nasıl ek gelirlere dönüştüğünün örneği olacak. Ürün satışlarımız 4,7 milyon adede forma satışlarımız 925 bine ulaştı. Bu dönemde hedefimiz 1 milyon forma. Bu sezon 4,5 ayda satılan 402 bin adet forma ile bu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu başarı sayesinde Puma ile anlaşmamızı revize edeceğiz. Bonuslar hariç yıllık 5 milyon avro olan sponsorluk gelirimizi 8,3 milyon avroya çıkardık. Transfer sezonunun sonuna doğru çıkardığımız Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz. Şu anda 30 bine ulaştık. Hedefimiz bunu 100 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyoruz. Üçüncü hasılat kalemimiz sponsorluk. Bu gelir kaleminde de 79 milyon avro ile rekor kırıldı. Bu rekorların başarılarımızla birlikte devam edeceğine inanıyoruz. Futbol takımımızın başarısı, formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelir miktarını ciddi şekilde artırdı. Burada 28 milyon avroya ulaşmış vaziyetteyiz. Son hasılat kalemimiz UEFA gelirleri. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde olduğumuz için azalma var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden en az 40 milyon avro gelir bekliyoruz. Bu artışlar sayesinde kulübümüz, UEFA'nın her sene yayımladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda değişik gelir kategorileri sıralamasında Avrupa'da ilk 10'da yer aldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmamız ve satış maliyetlerdeki artış brütte zarar etmemize neden oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok daha güzel finansal tablolara kavuşacağız.'

'Bir futbolcunun satışıyla zararı egale edip kara geçmemiz mümkün'

Dursun Özbek, futbol takımının kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirterek finansal tablolardaki zararı kara geçirebilecek imkana sahip olduklarını söyledi.

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nden elde edecekleri gelirlerle finansal tablolardaki zararın azalacağını aktaran Özbek, 'Elimizdeki bir futbolcunun satışıyla zararı egale edip kara geçmemiz mümkün. Ancak bizim hedefimiz farklı. Biz kaynak oluşturma yoluyla faaliyet dışı gelirlerimizi artırarak spora yatırım yapacağız. Biz bir spor kulübüz. Ali Sami Yen Bey'in belirlediği bir misyonumuz var. Galatasaray'ı küçülerek önümüzdeki dönemlere taşımak istemiyoruz. Büyümenin yollarını ve vizyonumuzu 2022'de ortaya koymuştuk. Esas hedeflerimize hizmet edecek faaliyet dışı gelirlerimizi en tepeye çıkaracağız. Durmuyoruz. Yaptık, bir daha yapacağız. Buna bizden sonra gelen arkadaşların da devam edeceğine inanıyorum.' şeklinde görüş belirtti.

Avrupa'da başarı hedefleyen yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özbek, 'Sporda Avrupa'daki başarıya odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar oluşmadıkça elimizdeki hiçbir değeri çıkarmayı düşünmüyoruz. Geçen transfer döneminde bunu sergiledik. Gerekli olan finansmanı bulmak yönetimlerin görevi. Başarı ise taraftarımızın ve üyelerimizin beklediği. Bizim bu görevlere gelme nedenimiz bu.' değerlendirmesinde bulundu.

'TBB anlaşmasından çıkışımız, kulüp tarihinde bir dönüm noktasıdır'

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yapılandırma anlaşmasından çıkmalarının kulüp tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

TBB anlaşmasından çıktıklarını hatırlatan Özbek, 'Ocakta yaptığımız sermaye artırımı, Florya projesinden gelen ön ödeme sayesinde TBB'ye olan borcumuz tamamen ödendi. TBB anlaşmasından çıkışımız, kulüp tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bunu sadece faiz ödemesinden kurtulmak olarak değerlendirmemek lazım. Kulübümüz gelirlerini istediği gibi harcama ve yatırım yapma serbestliğine kavuştu. Yani mali bağımsızlığımızı kazandık.' diye konuştu.

'UEFA'nın kriterlerinde Galatasaray sürdürülebilirlik endeksinde yeşil kategoriye yükseldi'

Dursun Özbek, kulübün öz kaynağının 9,9 milyar lira pozitifte olduğunu söyledi.

Kulüp finansal tablosunda borç-alacak farkının 340 milyon dolar olduğunu ekrana yansıtan Özbek, 'Borç-alacak farkı tablosu, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kombinedir. İki tarafta da elenecek kalemler vardır. Eleme yapıldığı takdirde iki taraftaki rakamlar düşecektir. Tüzüğümüzün gereği olan UFRS'ye göre hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre toplam varlıklarımız 30,3 milyar lira, yükümlülüklerimiz ise 20,4 milyar liradır. Varlıklarımız yükümlülüklerimizden 9,9 milyar lira, yanı 225 milyon avro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır. Son 3 yılda gerçekleştirilen projeler sayesinde uzun süre sonra öz kaynağımız yeniden pozitife geçmiştir. Sportif AŞ, uzun zamandır içinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır. Bu konunun UEFA kuralları çerçevesinde çok büyük önemi vardır. Ayrıca futbol faaliyetlerimizin önümüzdeki senelere yayılmış tüm yükümlülüklerini karşılayacak yeterli geliri de vardır.' şeklinde konuştu.

UEFA'nın her sene her ülkeden bir kulübe inceleme yaptığını belirten Özbek, 'Geçen sezon Türkiye'den bizi seçtiler. Çok detaylı bir inceleme yaptılar. Bu denetimden kusursuz bir şekilde geçtik. UEFA'nın kriterlerinde Galatasaray sürdürülebilirlik endeksinde yeşil kategoriye yükseldi. Bunu çok önemli görüyorum. Bu kriterin son zamanlarda yapılan tartışmalara ışık tutacağından eminim.' değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, 2022'de göreve gelirken, 'Galatasaray küçülerek büyüyemez, Galatasaraylı daha azına da razı edilemez.' dediklerini hatırlatarak, 'Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de spor kulüplerinin faaliyet dışı gelirler elde etmesi gerektiğini ve projeler geliştirmekte olduğunu söyledik. O zaman 'Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?' diyen rakiplerimiz, hem bizi taklit etmeye başladı hem de 'Galatasaray bu paraları nereden buluyor?' demeye başladı. 2025'te toplam 180 milyon dolar faaliyet dışı gelir elde ettik. Bu gelirler faaliyet dışı olduğu için kar-zarar tablosunda yer almıyor. Sadece nakit akış tablosunda görebiliyorsunuz. Biz bu gelirleri elde ettik. Stratejimiz doğrultusunda hız kesmeden elde etmeye devam edeceğiz. Futbol takımımıza yaptığımız yatırımlar sadece başarı olarak meyvelerini vermedi. Rakamsal olarak da kendisini gösterdi. Göreve geldiğimizde 120 milyon avro olan Sportif AŞ'nin piyasa değeri 384 milyon avroya ulaştı. Bu artış, finansal güvenin, yatırımcı ilgisi ve sportif başarının birleşimidir. Sportif AŞ, Türkiye'nin açık ara en değerli futbol şirketidir. Bu bizim için yeterli değil. Amacımız elde edeceğimiz başarılarla Galatasaray'ı Avrupa'nın en değerli 10 kulübünden biri yapmak. Buna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.' diye konuştu.

Gelecekle ilgili yol haritası

Dursun Özbek, kulübün gelecek dönemine yönelik yol haritasını paylaştı.

Kısa, orta ve uzun vadeli planlarından bahseden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Tüm faaliyetlerimiz, tesisleşme, mali bağımsızlık ve sürdürülebilir sportif başarının üzerine. Kısa dönemde projelerimizi bitirmeyi, 26. şampiyonluğu ile 20. Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Orta vadede Aslantepe Projesi'ni bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarılar elde etmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise en önemli hedefim, Galatasaray'ımızı benden sonra gelecek arkadaşlara sportif ve finansal açıdan en güçlü şekilde bırakmak. Galatasaray'ın geleceğe dair koyduğu vizyon sadece bir plan değil miras meselesidir. Bu kulübü bizden sonraki nesillere daha güçlü, özgür ve saygın bırakmak en büyük görevimizdir. Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutladığımız özel dönemde Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet değerleriyle nasıl özdeşleştiğini bir kez daha hissettik. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil aynı zamanda fikir, eğitim mirası ve kültürdür. Kurucumuz Ali Sami Yen'in, 'Türk olmayan takımları yenmek.' sözü, sadece sportif bir hedef değildir. Öz güvenin, bağımsızlığın ve kimliğin simgesidir. Biz o ideali çağın diline çevirdik; Sadece sahada değil her alanda lider olmak. Galatasaray, Atatürk'ün çağdaş Türkiye vizyonunun en somut temsilcilerinden biridir. Eğitimde Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi ile sporda kulübümüzle, kültürde değerlerimizle Cumhuriyet'in değerlerini yansıtıyoruz. Kazandıklarımız sadece bir yönetimin değil camianın başarısıdır.'

Muhabir: Emrah Oktay,Can Öcal