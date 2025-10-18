İSTANBUL (AA) - İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 29 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Besteci Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelediği on bölümlük senfonik eser 'Bir Ulus Uyanıyor', 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor.

Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözlerini Oğuzhan Balcı kaleme alırken, metin yazarlığını ve anlatıcılığını müzikolog Ersin Antep üstlendi.

Konserde, İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetecek. Konserin solistleri ise mezzosoprano Aylin Ateş ve tenor Ufuk Toker ile İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni bariton Caner Akgün olacak.



Muhabir: Aişe Hümeyra Akgün