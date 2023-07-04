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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, gelecek sezon EuroCup'ta mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne, 2022 yılında EuroCup’ta “Yılın Koçu” seçilen Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Dusan Alimpijevic’e üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Sırp antrenör Dusan Alimpijevic ile anlaştı.

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