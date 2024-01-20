Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic, büyük karakter ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti:

“Takım olarak bu maçta özellikle de ikinci yarıda büyük karakter ortaya koyduk. Takımımla gurur duyuyorum. Oyuncularım inanılmaz bir efor ortaya koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Yiğit Arslan dün ve bugün maçtan önce iki serum alarak maça çıkmak zorunda kaldı. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Maçın sonunda kalan son enerjimiz ile doğru işler yaparak maçı kazanmayı başardık.”

Beşiktaşlı basketbolcu Needham ise karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Derek Needham: Kazandığımız için çok mutluyum

“Bütün maç boyunca inanılmaz bir enerji ortaya koyduk. Deplasmanda kazandığımız için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”