BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Litvanya’da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv’i ikinci yarı müthiş bir geri dönüşle geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Hapoel Tel Aviv galibiyetini değerlendirdi.

Maçın ikinci yarısının kendisi için çok özel olduğunu belirten Alimpijevic, şu sözleri kaydetti:

"Bu maçın ikinci yarısı benim kariyerimdeki en iyi anlardan biriydi. İkinci yarı gerçekten çok özeldi. Oyunumuzun temel noktalarını hatırladık. Bizim temel noktamız agresif olmak. Üçüncü çeyrekte de bunu uyguladık. Çok özel oyuncularla çalışıyorum. Onlarla gurur duyuyorum.”

Attığı 22 sayıyla maçın yıldızları arasında yer alan Matt Mitchell, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Matt Mitchell: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

“İlk yarıda yumuşak oynadık. Faul yapmaktan korktuk. Daha sonra oyun mantalitemizi değiştirdik. İkinci yarıda ise tamamen yeni bir bakış açısına sahiptik. Yüzde yüz on ile oynadık ve bu şekilde galibiyete ulaştık. Takımımla gurur duyuyorum. Birlikte kalmanın ve büyük takımları yenmenin yolunu bulduk. Sonuna kadar gideceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyoruz.”