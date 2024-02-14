Dusan Alimpijevic karşılaşmanın ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bahçeşehir Koleji iyi bir kadroya, iyi bir koça sahip. Kolay değildi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’ya karşı çok iyi oynadılar. Gerçekten bu akşam iyi bir skor elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Maça odaklandık. Hazırlandığımız şekilde oynamayı başardık. Dörtlü finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Kupa için mücadele edeceğiz. Kulübümüzü ve oyuncularımı tebrik ediyorum.”

Siyah-beyazlı oyuncu Berk Uğurlu da karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kazanacağımızı biliyordum"

Kendi evimizde kazanacağımızı biliyordum diyen Berk Uğurlu şu sözleri kaydetti:

“Öncelikle tek maç usulüne göre olduğu için çok önemli bir karşılaşmaydı. Bahçeşehir Koleji de ligin ofansif takımlarından birisi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ancak kendi evimizde kazanacağımızı biliyordum. Çünkü maça çok iyi hazırlandık. İyi bir performans ortaya koyduk. Kendi performansıma gelecek olursak. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok iyi bir yarı final maçı olacak. Buna iyi hazırlanıp maçı kazanmak istiyoruz.”