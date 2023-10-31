HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Sosyal medyalarda arkadaşlarına akrostiş şiirleri yazarak büyük bir ilgi gördü

Gün geçtikçe şiirleri bir çığ gibi büyüdü çoğaldıkça " Aynadaki Yüzüm" adlı şiir kitabını çıkarmaya karar verdi bu kararlılığına örnek bir davranış sergileyerek

kitabının satışından elde ettiği ve edeceği gelirinin tamamını eksiksiz olarak Türkiye'de bir hayır kurumuna bağışlamak istedi sözünü tuttu bağışladı ve bağışlarına devam etmektedir

Şair, Şençiçek sözlerine şunları ekledi. Kitabım çıksın, satılsın diye özel bir lüksüm olmadı dedi

"Aynadaki Yüzüm " şiir kitabının yediden yetmişe herkese hitap ettiği hayata dair şiirler olduğunu okudukça hayatta bunlar da olabilirmiş diyerek kitap okumayı ve bağışları yangınlaştırmak için büyük bir gayret göstermiştir

ÖDÜLLÜ ŞAİR MEHMET ŞENÇİCEK

Şair Mehmet Şençiçek ( Mert Can ) şiirleri bir çok antolojilerde ve Nihat İlikcioğlu' nun yönetiminde Önce Vatan Gazetesi - Duyguların Adresi köşesinde eserleri yayınlanarak ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'nun değerlendirmesi sonucu şiir yarışmalarında ödüller kazanmıştır

"BİR KİTAP BİN BAĞIŞ"

Şair Şençiçek, tüm yazarların ve şairlerin kitaplarından elde ettiği kazançlarından hayır kurumlarına bağışına davet ediyor

Şair ve yazar Mehmet Şençiçek ( mert can ) ulaşmak isteyen ve sizlerde kitabını alarak bağışta bulunabilirsiniz. İletişim. 0 505 417 24 60