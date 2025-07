Duygu rüzgarı sizi sağa sola savurmadığında daha güçlü, dayanıklı ve kararlı olursunuz. Çünkü duygular güvenilmezdir ve sürekli değişir. Fakat siz, ne zaman nasıl davranmanız gerektiğini bildiğinizde kararlarınız daha isabetli olacaktır ve zekânız uyanacaktır. Aktif zekâ size her zaman güven verir.

Yaşamda tatmin ve doyum içinde olmak için kendiniz olmanız ve ebedi öz doğanıza göre hareket etmeniz gerekir. İçsel ve dışsal tüm çatışmaların nedeni, bireyin iç dünyasında yaşadığı kargaşadır. Hayat aslında size her an sürpriz ve mucizelerini yaşatıyor. Bu fırsatları görebilmek ve kaçırmamak için farkındalık gücünüzün yüksek olması gerekir. Bunun için önce kendinizi tanımanız ve yeniden keşfetmeniz gerekir.

Eğer negatif duygular ifade edilmeden bastırılırsa serbest olarak akmaz ve negatif duygular bir gün patlayarak size, çevrenize zarar verir. Bunun için önce duyguları tanımlamak, ne zaman nasıl ortaya çıktığını anlamak, ortaya çıktığında da sağlıklı bir şekilde ifade etmek en güzel yöntemdir. Eğer o anda sağlıklı bir şekilde ifade edilemiyorsa ‘’Duygusal Farkındalık Sanatı’’ Değişim Sanatı uygulanmalıdır.

Zihin, duygu ve beden farkındalığı çok önemlidir. Zihinsel farkındalık, negatif düşüncelerden sizi korur. Beden farkındalığı sizi gün boyu canlı ve zinde tutar. Duygusal farkındalık ise, duygularınızı bastırmadan sağlıklı bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Böylece içinizdeki tüm yıkıcı duygular, yapıcı duygulara dönüşür. Öfke sevecenliğe, nefret sevgiye, kızgınlık sevecenliğe dönüşür. Huzur, mutluluk ve tatminliğin tadını çıkarırsınız. Çatışmayı herkes yaşar ama önemli olan çatışmayı uyum haline dönüştürmeyi bilmektir. O zaman yaşam reçetesi sizin elinizdedir ve hayatta mutlu olmanın yollarını çok iyi bilirsiniz.

Dünya Değişim Akademisi’nde Değişim Uzmanları aracılığıyla uygulanan ‘’Duygusal Farkındalık Sanatı’’ Değişim Programı sayesinde kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Hangi duygulara nasıl tepkiler verdiğinizi göreceksiniz. Kafadan kalbe bir geçiş yapacaksınız, yani zihnin gürültüsünden uzaklaşacaksınız. Kalbin sessizliğine dalarak özgüven ile dolacaksınız.

‘’Duygusal Farkındalık Sanatı’’ Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırkbeş dakika sürüyor. Her çalışmada ‘duygusal farkındalık’ ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor. Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor.

Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim Teknikleri ile yaşamda sizi mutsuz eden tüm bölünmelerden kurtulacaksınız, bütünlük ve birlik içinde olacaksınız. Unutmayın ki kafa ve kalp zıt kutuptur. Kafa, düşünmeyi sever fakat kalp güvenmeyi. Siz, kendinize, başkalarına ve yaşama tam olarak güvenince içinizdeki sorunlara da doğal olarak çözümler bulacaksınız. Çünkü kendinize ve varoluşa olan şüpheler ortadan kalkacak.

Negatif duyguların pozitif duygulara dönüşmesi için mantıksal dünyayı bırakın ve kalp diyarına geçiş yapın. İşte o zaman her an GERÇEK ile dolacaksınız…