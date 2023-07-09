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Ulaşımda kısmi aksamalar yaşanırken, Kocaali Belediyesi ve SEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu mahalleye yeniden elektrik verildi.

Öte yandan Kirazlı Mahallesi'nde ağaçlar yola ve elektrik tellerine devrildi.

Maden Islak Ağzı ve Demiraçma derelerinin debileri yükseldi, Düzce-Sakarya illeri arasından akan Melen Nehri kritik seviyeye ulaştı.

Sakarya'da da gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak , Kocaali ilçesinde etkili oldu.

Tıkanan menfezler Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Belediye araçlarıyla temizlendi.

Öte yandan sağanağın ardından Gölyaka ilçesi Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde derelerin debilerinin yükselmesiyle yollar suyla doldu.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, ilçede fırtına beklenmesi nedeniyle ve meteorolojik tahminler doğrultusunda tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay'ımızın simgesi kırmızı hilal, tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay'ımızın simgesi kırmızı hilal, tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor

Yarına kadar bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Merkeze bağlı Gündolaması köyünde ise derenin taşması sonucu evlerin giriş katlarında su baskını yaşandı, yollar sular altında kaldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

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