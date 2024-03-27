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Ağır yaralanan muavinin yanı sıra otobüsteki 14 yolcu ile sürücü A.I. ve yedek şoför M.S. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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