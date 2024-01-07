Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesedin, İlker Er'e (38) ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA