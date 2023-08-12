Düzce
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yolun İçmeler mevkisinde 3 kilometrelik kısmın tahrip olmasına yol açan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Sürücüler, tekrar hizmete açılan kara yolunu kullanmaya başladı.
Öte yandan kentte yaklaşık 1 ay önce meydana gelen selden zarar gören Sarıdere ve Kemeryanı köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları da bitti.
AA