Düzce

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yolun İçmeler mevkisinde 3 kilometrelik kısmın tahrip olmasına yol açan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi

Sürücüler, tekrar hizmete açılan kara yolunu kullanmaya başladı.

Öte yandan kentte yaklaşık 1 ay önce meydana gelen selden zarar gören Sarıdere ve Kemeryanı köy yollarındaki asfaltlama çalışmaları da bitti.

AA