Dünya Sağlık Örgütü özellikle kadınların günde en az 14 bardak su içmelerini önerdiğine dikkat çeken; yeterli ve düzenli miktarda su tüketiminin bağışıklık, böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Medicana Çamlıca İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, “Az su içilmesinin ciddi birçok hastalıktan ise kilo alımına kadar pek çok olumsuz tabloya neden olabilir. Ayrıca bebek ve çocuklar sıvı ihtiyaçlarını kendileri göremeyecekleri için, aileler bu konuda dikkatli olması gerekir.” dedi ve birkaç ana başlıkta su tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.

Yaşamın En Lezzetli Kaynağı; Yaşam için hayati öneme sahip olan suyun, bütün biyolojik yaşamı ve faaliyetleri ayakta tutuğunu, belirten Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, biyolojik bir çözücü olan suyun vitamin ve minerallerin vücutta taşınmasını ve çözülmesini sağladığını söylediler. Düzenli ve yeterli su tüketilmemesinin başta böbrekler olmak üzere, kalp, karaciğer gibi organlarda hayati olumsuzluklara yol açabileceğini, vücut ısısında dengesizlikler, ciltte kuruluk, hazımsızlık, baş ağrısı ve unutkanlığa neden olabileceğini vurguladı.

Başka içecek “su” ile Eşdeğer Değildir; Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için yeterli miktarda yani, günde 2-2,5 litre su tüketmenin vücudun su ihtiyacını karşılayacağını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, suyun tadını sevmeyenler ya da mide bulantısı yaşayanlar; dilimlenmiş meyve dilimleri, salatalık, elma, tarçın veya havuç, kereviz gibi sebzelerde suyu tatlandırabileceğini belirtti. Ayrıca çay, kahve gibi içeceklerin vücuttan su atımını artırdığı için suyun yerine konmaması gerektiğinin altını çizdi. Susama hissi yanında, idrar rengi de su dengemiz hakkında bilgi verdiğini söyleyen Uzm. Dr. Siber, “idrar miktarı azalıp, rengi koyulaştıkça su içmek gerektiğini, susama hissi beklenmeden su tüketmeli, uyanınca 1 bardak, her idrar sonrası 1 bardak su içmeli, egzersiz yaparken, sıcakta çalışırken, uzun-hareketsiz yolculuklarda su tüketimi arttırılmalıdır.” Dedi

Sağlıklı Böbrekler İçin Olmazsa Olmaz; Yeterli su tüketmemenin en önemli etkisinin böbrekler üzerinde görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Siber, vücutta oluşan üre, kreatin, ürik asit gibi zararlı maddelerin seyreltilip vücuttan atılabilmesi için su tüketiminin hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca yeterli su miktarının olmaması idrar akımını yavaşlattığı için idrar yolu iltihapları ve böbrek taşları ilerleyen durumlarda ise böbrek yetmezlikleri oluşabildiğini söyledi.

Kalp Hastalıklarına Karşı Su Kalkanı; Kalp hastalıklarının özellikle de kalp krizlerinin su ile yakından ilişkisi bulunduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayriye Belma Siber, yapılan araştırmalarda; günlük su tüketimine dikkat edenlerle etmeyenler arasında kalp krizi bakımından belirgin bir fark olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Susuz kalan vücutta kanın koyulaştığı ve pıhtılaşma eğilimini artığının, buna bağlı olarak tansiyon dengesizlikleri, çarpıntı, ritim bozukluğu ve kalp yetersizlikleri görülebildiğini ifade etti. Ayrıca kalbin fonksiyonlarını yeterince yerine getirememesinin karaciğer ve akciğerde de olumsuz sonuçlar doğurabildiğinin altını çizdi.

Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Su Tüketimini Önemseyin; Günlük olarak vücut, besin hijyeni bakımından da su hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Sadece elleri su ve sabunla temizlemek bile birçok bulaşıcı hastalığa karşı kalkan oluşturmaktadır. Su tüketiminin ve su kaynaklarının kısıtlı olduğu ülkelerde, ishal, tifo grip gibi birçok bulaşıcı görülmekte ve ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Bunların yanı sıra yeterli su tüketilmemesi;

• Unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu

• Baş ağrısı

• Kabızlık

• Saç dökülmesi ve kepeklenme

• Emziren kadınlarda süt azlığı

• Kas krampları gibi sorunlara neden olabilmektedir.

HABER: METE YILMAZ