Haber: Damla Oya Erman

Dyson Airwrap Complete, adını duyurmuş bir cihazın yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Saç kurutma, düzleştirme ve bukle yapma işlevlerini tek bir cihazda birleştirerek saç bakımını daha da kolaylaştırıyor.

Özellikle ilk versiyonu ile aynı yolu yürüyorsanız, bu yeni versiyonun sizin için bir yükseltme olup olmadığına dair birkaç önemli bilgiyi paylaşacağız.

Yenilikler nelerdir?

Dyson Airwrap Complete, eski modelden farklı olarak bir dizi önemli yenilik sunuyor. İşte bu yeniliklerin başlıcaları:

Yeniden Tasarlanmış Eklentiler: Airwrap Complete, altı ekle (199,99 dolar) birlikte gelir ve ayrıca kit dışından satın alabileceğiniz bir geniş dişli tarak (39,99 dolar) sunar. Bu ekler, eski Airwrap Styler ile de uyumludur. Bu eklentiler, saç kurutma ve düzleştirme işlemlerini daha verimli hale getirmek için yeniden tasarlanmıştır.

Özellikle şunları içerir:

Düzleştirici kurutucu: Bu çok yönlü araç, saç kurutma işleminizi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda uçuşan tüyleri düzleştirir. Üst nozulu döndürerek bu aracı bir düzleştiriciye dönüştürebilirsiniz, böylece saçınıza pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırabilirsiniz.

İki bukle yapıcı fıçı: Yeni model, tek bir ek kullanarak hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine bukleler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, fıçının yüksekliği aynı kalsa da uzunluğunun artırılmasıyla uzun saç stilleri için daha uygundur.

Yumuşak ve sert düzleştirici fırça: Airwrap Complete, ince saçlar için daha yumuşak ve kalın veya kabarık saçlar için daha sert iki düzleştirici fırça içerir. Bu fırçalar, saçın üzerindeki gerilimi artırmak ve hava akışını yönlendirmek için bazı değişikliklerle yeniden tasarlanmıştır.

Yuvarlak hacim fırçası: Var olan yuvarlak fırçanın kaplaması güncellenerek daha az çekme ve takılma sağlanmıştır.

Geniş Dişli Tarak: Taraktaki dişler, saçı kuruturken saçın içinden kolayca geçebilmesi için yumuşak, kavisli uçlarla tasarlanmıştır.

İyileştirilmiş hava akışı: Dyson mühendisleri, Airwrap'in hava akışını 13 litreden 13,5 litreye çıkartarak kuruma süresini hızlandırmışlardır.

Bonus aksesuarlar: Artık temel üniteyi ve sekiz eklemeyi tutan bir ekran standı (59,99 dolar) satın alabilir ve temel üniteyi ve üç eklemeyi taşımak için tasarlanmış ısıya dayanıklı bir kadife seyahat çantası (59,99 dolar) edinebilirsiniz.

Soğuk rüzgar tuşu: Saçın cuticlesini mühürlemeye yardımcı olarak saçın daha uzun süre dayanmasına katkı sağlar ve parlaklık kazandırır.

Yeni renk seçenekleri: Airwrap Complete, yeni nikel/bakır ve topaz renk seçenekleri ile sunulmaktadır.

Dyson Airwrap nasıl kullanılır?

Airwrap Complete, önceki Airwrap Styler ile aynı temel özelliklere ve faydalara sahiptir. Coanda etkisi adı verilen özel bir jet motor teknolojisi kullanarak saçı kuruturken aynı anda şekil verir. Ayrıca saçın yanmasını önlemek için ısıyı düzenleyen özelliklere sahiptir.

Dyson Airwrap gerçekten değer mi?

Evet. İlk Dyson Airwrap incelememde dediğim gibi, 599,99 dolarlık fiyatının karşılığını verdiğini düşünüyorum çünkü saçımı 15 dakikadan az bir sürede kurutabiliyorum ve gerçekten daha sağlıklı görünen ve hisseden salon kalitesinde bir stil elde ediyorum. Ancak, eski modeli zaten kullanıyorsanız, yükseltmenin değerli olup olmadığını söyleyemem. İşte nedenleri:

Orijinal Airwrap Styler'ın hızıyla ilgili bir sorun yaşamadım ve yükseltilmiş modelle kuruma süresinde bir fark fark etmiyorum.

Altı yeni eklemeyi 200 dolar harcamanın değerli olduğunu düşünmüyorum. Uzun fıçıları takdir etsem de, orta uzunluktaki veya daha kısa saçlara sahipseniz (benim gibi), ek fıçı uzunluğuna gerçekten ihtiyaç yok. Ve yeni kaplamasına rağmen, yuvarlak fırça benim için orijinaliyle aynı gibi hissettiriyor.

Düzleştirici kurutucu ekini sevmeme rağmen, YouTube videolarını izlesem de bir türlü kullanmayı beceremedim. Saçıma kabarıklık eklediğimi hissettim.

Sonuç olarak

Dyson Airwrap, saç bakım teknolojisinin muazzam bir başarısı olarak karşımıza çıkıyor ve sonuçta bu maliyetin karşılığını veriyor. Tek önerim, Dyson'un karar vericilerine şu olurdu: Bir odak grubunda tek tek ek deneyimini test etmeyi deneyin. Ben sadece toplam eklerin yarısını kullanıyorum ve çoğu insanın saç dokusu ve stilini tamamlayan sadece birkaçını kullanacağını tahmin ediyorum.

Ayrıca, bu ekleri saklamak için kimin yeterince yerinin olduğunu düşünüyor? Hatta ünitenin yeni standı veya seyahat çantası bile tüm 13 eki tutamaz. Ancak bu şikayetin ötesinde, Dyson Airwrap'i son derece etkileyici bir saç stil teknolojisi başarısı olarak kabul ediyorum. Dyson, saç bakımını yeniden tanımlıyor.

Bu yeni nesil saç bakım teknolojisinin mükemmel sonuçlarını yaşamış olan ünlü saç renkçisi Jenna Perry, "Yeni modelin en çok beğendiğim yönü, yeniden tasarlanmış bukle yapıcı fıçıların yönünü değiştirmek için fıçıları değiştirmenize gerek olmaması ve saçı daha parlak ve pürüzsüz hale getiren düzleştirici kurutucu ve fırçalar" diyor. Dyson Airwrap, hem profesyonel saç uzmanları hem de günlük kullanıcılar için bir devrim niteliğinde.

Dyson Airwrap hakkında sıkça sorulan sorular

Dyson Airwrap neden bu kadar pahalıdır?

Dyson Airwrap'in yüksek maliyeti, teknolojisinin karmaşıklığına ve ürünün geliştirilmesi için yapılan tüm araştırma ve geliştirmenin katkıda bulunur. Dyson'un Kate Craft'a göre, "Jet motoru Coanda teknolojisi ve entegre bir ısı düzenleyici boncuk termistor ve mikro işlemci gibi özellikler için ödeme yaparsınız. Altı yüksek kaliteli ekleme ve yüksek kaliteli tasarım da fiyatın içindedir."

Bir elektrikli süpürge şirketi neden saç bakım işine girer?

Craft'a göre, "Tüketicilerimiz, saçlarını kurutmak için çok zaman alan ağır ve sıcak saç kurutucularından ve dolaşma eğiliminde olan bukle yapıcı ve düzleştiricilerden memnun olmadıklarını söylediler. Dolayısıyla, vakum motor teknolojimizden ödünç aldık ve piyasanın daha önce görülmemiş 3-in-1 bir ürünü yarattık. Sonunda, müşterilerimizin taleplerini dinliyorduk."

Saçım neden yüzde 80 nemli olmalı?

Saçın nemini sağlamak için saçın yüzde 80 nemli olması gerektiğini Craft belirtiyor. Bu, saçın kurumasını hızlandırmak için daha az ısıya ihtiyaç duymanızı sağlar ve saça zarar verme riskini azaltır.