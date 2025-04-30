Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında anne ve bebek dostu hastane sayısı artıyor.

Bu kapsamda Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen "Gebe Okulu" ve "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamaları gebelerin hayatını kolaylaştırdı.

Aldıkları eğitimlerin yanı sıra haftanın belirli günleri fizyoterapistler eşliğinde pilates, yoga yapan gebeler, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, doğru nefes alıp vermeyi, kendisinin ve bebeğinin bakımını, doğum sancısıyla baş etme yöntemlerini de öğreniyor.

Gebeliğini ilk öğrendiği andan doğum sonrası bebeğini kucağına alana kadar anne adayına eşlik eden ebeler, annelerin daha rahat hamilelik süreci geçirmesini sağlıyor.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, AA muhabirine, hastanelerinin primer sezaryen doğum oranlarında dünya ortalamasının altında olduğunu, bunun için Cumhurbaşkanlığından ödül aldıklarını söyledi.

Anne ve bebek sağlığına çok önem verdiklerini anlatan Gürkan, anne ve bebek dostu bir hastane olduklarını ifade etti.

Yeni doğum yapan Fatma Çakmakçı da üçüncü bebeğini de normal doğumla dünyaya getirdiğini, böyle olunca doğum sonrası daha çabuk toparlandığını vurguladı.

Ebelerin her aşamada yanında olduğunu anlatan Çakmakçı, "Ebelerimizin ilgisinden çok memnunum. Gebeliğimi öğrendiğimden doğum sonrasına kadar her aşamada bana ebe eşlik etti. Bebeğimi yanımdan hiç ayırmadılar, emzirmeme de yardım ettiler." dedi.

"Çok daha bilinçliyim"

Üçüncü bebeğini de normal doğumla dünyaya getiren Havva Sülek ise gebelik sürecinde kilosunun, tansiyonunun takip edildiğini anlattı.

İlk çocuğunun 8 yaşında olduğunu ve o süreçte böyle imkanların bulunmadığını dile getiren Sülek, "Şimdi gebenin takibinin yapıldığı okul bile var. Sancı odasında pilates topuyla yaptığımız egzersizler daha rahat doğum yapmamı sağladı. Suni sancıya bile gerek kalmadan doğum yaptım. Bu süreçte eşim yanımdaydı ve hep destek oldu. Çok daha bilinçliyim, bebeğimin ağlamasından ne istediğini ayırt edebiliyorum." diye konuştu.

Gebelerden Şükran Özdemir, hamile olduğunu öğrenince heyecandan gözyaşı döktüğünü, bir anda korkuya kapıldığını ifade etti.

Hastanede aldığı eğitimler sonrası korkusunun heyecana dönüştüğünü belirten Özdemir, "Burada emin ellerdeyiz. Kilo almamayı, sağlıklı beslenmeyi her şeyi öğrendim. Doğuma hazır hissediyorum. Ne zaman kafama bir şey takılsa hemen ebemi arıyorum." dedi.

Doğum salonları ev konseptinde hazırlanıyor

Gebe Okulu sorumlusu ebe Sevcan Çakır ise erkeklerin askerlik anısının kadınların ise doğum öyküsünün hiç bitmediğini vurgulayarak, "Bu hikayede rol alarak, onlara eşlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doğum salonu sorumlusu 25 yıllık ebe Elif Yılmaz da 2 binin üzerinde bebeğin doğumuna şahit olduğunu belirterek, normal doğum yapan anne 24 saatte taburcu olurken, sezaryenle doğum yapanın 48 saat ve daha fazla hastanede kaldığını bildirdi.

Doğum salonlarını ev konseptinde hazırladıklarına dikkati çeken Yılmaz, anne adaylarına ağrı çekmemesi için masaj yapıldığını, ılık duş aldırıldığını, egzersiz yaptırıldığını kaydetti.