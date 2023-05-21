İSTANBUL- Geçmişte ebeveynlerin çocuklarının dijital faaliyetleri konusunda fazla endişelenmelerine gerek yoktu. Evdeki merkezi bir bilgisayar internete açılan tek kapıydı. Takip etmek, denetlemek daha kolaydı. Sonra mobil cihazlar geldi. Şimdi çok daha büyük zorluklarla karşı karşıyalar. Hem çocuklar gözetimden uzak olarak internette daha fazla gezinme fırsatı buluyor hem de dijital dünyada daha fazla gizli tehlike var. Bu da ebeveyn kontrol yazılımını ebeveynler için giderek daha cazip ve daha çok ihtiyaç duyulan bir seçenek haline getiriyor. İşletim sistemi geliştiricileri bile artık bu alanda bazı işlevler sunsa da, en eksiksiz özellik setleri güvenlik uzmanları tarafından tasarlanan üçüncü taraf çözümleridir. Doğru araçlar, çocuklarınızın güvenliğini artırmak ile onlara keşfetme, öğrenme ve sosyalleşme özgürlüğü vermek arasında bir denge kurmalıdır.

Neden bir ebeveyn kontrol yazılımına ihtiyacınız var?

Çocuklar cihazlarında her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor. Pandemiden önce ABD'li çocukların ekran başında geçirdiği sürenin, günde yaklaşık dört saat olduğu tahmin ediliyordu. COVID dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle bu süre iki katına çıktı. Ebeveynler için en önemli nokta, tehlikelerin nerede olduğunu anlamak ve çocuklarının maruz kaldığı riskleri en aza indirmeye çalışmaktır. Anne babaların sanal dünyada endişelenecek çok şeyi var. Bu endişelerden bazıları şunlar:

Uygunsuz içerik Bunlar cinsel içerikli materyaller, cinsiyetçi veya ayrımcı içerikler, rahatsız edici veya şiddet içeren görüntüler/videolar, kumar siteleri ve hatta küfürlü içerikler olabilir. Neyi uygunsuz bulduğunuz çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlıdır.

Bunlar cinsel içerikli materyaller, cinsiyetçi veya ayrımcı içerikler, rahatsız edici veya şiddet içeren görüntüler/videolar, kumar siteleri ve hatta küfürlü içerikler olabilir. Neyi uygunsuz bulduğunuz çocuğun yaşına ve olgunluğuna bağlıdır. Siber zorbalık Ne yazık ki, zorbalık çoğu çocuk için hayatın bir gerçeğidir. Ancak çevrimiçi dünyada bu tehdit, yakın arkadaşların dışına doğru genişliyor. Bir AB araştırması, tüm çocukların yarısının yaşamları boyunca bir tür çevrimiçi zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor.

Ne yazık ki, zorbalık çoğu çocuk için hayatın bir gerçeğidir. Ancak çevrimiçi dünyada bu tehdit, yakın arkadaşların dışına doğru genişliyor. Bir AB araştırması, tüm çocukların yarısının yaşamları boyunca bir tür çevrimiçi zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. İstismar . Çocuklar teknoloji konusunda bilgili görünebilir ama aynı zamanda internette tanıştıkları insanlara güvenmeye de yatkındırlar. Ne yazık ki bazı yetişkinler bu durumdan faydalanmaya hazırdır. Genellikle sosyal medya, mesajlaşma, oyun ve diğer uygulamalarda yaşıt biri gibi davranarak kurbanlarının güvenini kazanmaya çalışırlar.

. Çocuklar teknoloji konusunda bilgili görünebilir ama aynı zamanda internette tanıştıkları insanlara güvenmeye de yatkındırlar. Ne yazık ki bazı yetişkinler bu durumdan faydalanmaya hazırdır. Genellikle sosyal medya, mesajlaşma, oyun ve diğer uygulamalarda yaşıt biri gibi davranarak kurbanlarının güvenini kazanmaya çalışırlar. Veri sızıntısı Muhtemelen hepimiz internette çok fazla paylaşım yapıyoruz. Ancak çocuklarımız bizden çok daha geniş bir dijital arkadaş çevresine sahip, bu da edindiği bilgileri kötü amaçlı kullanacak kişiler olabileceği anlamına gelir. Bir evcil hayvanın adı, ev adresi veya tatile gitme zamanı gibi zararsız bir şey bile dijital ve gerçek dünya saldırılarında kullanılabilir.

Muhtemelen hepimiz internette çok fazla paylaşım yapıyoruz. Ancak çocuklarımız bizden çok daha geniş bir dijital arkadaş çevresine sahip, bu da edindiği bilgileri kötü amaçlı kullanacak kişiler olabileceği anlamına gelir. Bir evcil hayvanın adı, ev adresi veya tatile gitme zamanı gibi zararsız bir şey bile dijital ve gerçek dünya saldırılarında kullanılabilir. Kimlik hırsızlığı ve kimlik avı dolandırıcılıkları Çocuklarınız sosyal medya, mesajlaşma uygulaması ve e-posta hesabı açtıkları anda, hassas kişisel ve finansal bilgileri vermeleri veya kötü amaçlı yazılım yüklemeleri için onları kandırmak üzere hazırlanmış sahte mesaj bombardımana tutulur. Birçoğu ikna edicidir. Bazıları ücretsiz hediye vaadi ile ikna etmek için hazırlanmış olabilir.

Çocuklarınız sosyal medya, mesajlaşma uygulaması ve e-posta hesabı açtıkları anda, hassas kişisel ve finansal bilgileri vermeleri veya kötü amaçlı yazılım yüklemeleri için onları kandırmak üzere hazırlanmış sahte mesaj bombardımana tutulur. Birçoğu ikna edicidir. Bazıları ücretsiz hediye vaadi ile ikna etmek için hazırlanmış olabilir. Aşırı ekran süresi Bu durum çocuklarda göz problemleri, depresyon, aşırı yeme ve diğer fiziksel problemlerle ilişkilendirilir. Belki de en bariz olanı, bir ekrana yapışık olmak çocuklarınızın fiziksel dünyada etkileşime girmediği anlamına gelir, bu da duygusal ve sosyal gelişimlerine zarar verebilir.

Ebeveyn kontrol yazılımında dikkat etmeniz gerekenler

Piyasada, yukarıdaki zorlukların bir kısmı veya tamamı için yardımcı olacak pek çok çözüm var. Bu alanda ve daha geniş siber güvenlik alanında güvenilirliği kanıtlanmış bir markaya yatırım yapmak faydalı olacaktır. İyi bir başlangıç olarak aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Uygulama kontrolleri yaşlarına uygun olmayan uygulamaları engellemenizi veya hangi uygulamalara ne kadar süreyle erişebileceklerini kontrol etmenizi sağlar. Günlük zaman sınırları, aşırı ekran süresini en aza indirmek için iyi bir fikirdir.

yaşlarına uygun olmayan uygulamaları engellemenizi veya hangi uygulamalara ne kadar süreyle erişebileceklerini kontrol etmenizi sağlar. Günlük zaman sınırları, aşırı ekran süresini en aza indirmek için iyi bir fikirdir. Uygulama ve web kullanım raporları , çocuğunuzun çevrimiçi ortamda nerede vakit geçirdiğini daha iyi anlamanıza ve gelecekte engellenmesi gerekebilecek siteleri ya da uygulamaları belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca yeni yüklenen uygulamaları da işaretlemelidir.

, çocuğunuzun çevrimiçi ortamda nerede vakit geçirdiğini daha iyi anlamanıza ve gelecekte engellenmesi gerekebilecek siteleri ya da uygulamaları belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca yeni yüklenen uygulamaları da işaretlemelidir. Güvenli tarama , önceden kategorize edilmiş yaşa uygun olmayan sitelere erişimi engellerken çocuğunuzun internette gezinmesine yardımcı olacaktır. Burada, çocuğunuzun belirli sitelere erişim talebinde bulunabilmesi ve sizin de bunu duruma göre değerlendirmeniz faydalı olur.

, önceden kategorize edilmiş yaşa uygun olmayan sitelere erişimi engellerken çocuğunuzun internette gezinmesine yardımcı olacaktır. Burada, çocuğunuzun belirli sitelere erişim talebinde bulunabilmesi ve sizin de bunu duruma göre değerlendirmeniz faydalı olur. Konum belirleyici ve alan uyarıları , çocuğunuzun cihazlarının konumunu göstererek, size mesaj göndermeyi veya aramayı unutursa nerede olduklarına dair endişelerinizi gidermeye yardımcı olur. Bir diğer faydalı özellik de çocuğunuz bir bölgeye girdiğinde veya çıktığında cihazınıza gönderilen bildirimlerle fiziksel “bölgeler” oluşturma özelliğidir.

, çocuğunuzun cihazlarının konumunu göstererek, size mesaj göndermeyi veya aramayı unutursa nerede olduklarına dair endişelerinizi gidermeye yardımcı olur. Bir diğer faydalı özellik de çocuğunuz bir bölgeye girdiğinde veya çıktığında cihazınıza gönderilen bildirimlerle fiziksel “bölgeler” oluşturma özelliğidir. Kullanımı kolay bir portal bulmacanın son parçasıdır ve ürünü sürekli olarak kolayca kurmanıza, yönetmenize ve yapılandırmanıza olanak tanır.

Ebeveyn kontrol yazılımı çocuğunuzu sorumlu bir internet kullanıcısı haline getirecek sihirli bir değnek değildir. Hiçbir şey çocuklarınızla kuracağınız dürüst ve karşılıklı iletişimin sağlayacağı değerin yerini tutamaz. Onlara sadece yazılımı yüklediğinizi söylemeyin aynı zamanda neden yüklediğinizi de söyleyin. Gördüğünüz tehlikeler hakkında açık bir şekilde konuşun ve birlikte bazı temel kurallar belirleyin. Anlattıklarınızı içselleştirdiğinden emin olun. Daha da iyisi, arada bir teknolojiye ara verin. Çocuklarınızın keşfedebileceği, çevrimiçi olmayan harika bir dünya da var.

HABER: METE YILMAZ