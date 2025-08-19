HABER: FUNDA AKOSMAN

Eğitim hayatına adım atan çocukların ebeveynleri için hem bilimsel hem de duygusal rehber niteliğinde bir kitap raflardaki yerini aldı. Eğitim Bilimleri Uzmanı Sibel Ünal ve Uzman Psikolog İlayda Temel’in kaleme aldığı Birlikte Yürüyoruz – Ebeveyn İçin Okul Rehberi, ailelere çocuklarının okul sürecinde güvenle eşlik edebilmeleri için yol gösteriyor.

Kitap, ebeveynliğin bir “varış” değil, birlikte yürünülen bir yolculuk olduğunun altını çiziyor. Çocuğun okula uyum sürecinden, duygusal ihtiyaçlarının anlaşılmasına; oyun temelli öğrenmeden pozitif disiplin yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunuyor.

Yazarlar, kitabın amacını “Ebeveynlerin bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek ve onlara hem bilimsel hem de pratik çözümler sunmak” sözleriyle özetliyor. Sadece anne babalar için değil, çocuk gelişimi ve eğitim alanında çalışan profesyoneller için de başvuru kaynağı niteliği taşıyan eser, samimi dili ve uygulanabilir önerileriyle dikkat çekiyor.

Birlikte Yürüyoruz, geleceğin temellerini atan ebeveynlere, bu anlamlı yolculukta güvenli ve bilinçli adımlar atmanın kapılarını aralıyor.